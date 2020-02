Otro operativo sorpresa de ICE, mantiene en zozobra a los hispanos indocumentados en Atlanta.

Un total de cinco camionetas fueron intervenidas en varias calles del Condado de DeKalb.

El reportero de Mundo Hispánico, Mario Guevara, informó este hecho.

Un total de cinco camionetas repletas de indocumentados fueron intervenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Este operativo sorpresa de los agentes de ICE se desarrolló a las seis de la mañana de este miércoles 26 de febrero de 2020 en varias zonas del Condado de DeKalb, ubicada en el área metropolitana de Atlanta.

El reportero de Mundo Hispánico, Mario Guevara, informó de ese hecho desde el Condado de DeKalb, detallando que todos los ocupantes de las cinco camionetas fueron detenidos sin contemplación.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Esta información fue confirmada por vecinos aledaños donde ocurrió la intervención de las cinco camionetas llena de indocumentados por parte de los agentes de ICE, cumpliendo órdenes de la Administración de Donald Trump.

Durante la transmisión, el reportero de Mundo Hispánico, Mario Guevara, agregó que no es la primera vez que este tipo de intervención federal se produce en las calles de Atlanta.

Esta vez, los indocumentados fueron bajados de las cinco camionetas y requisados por los funcionarios de ICE, cuando éstos se preparan para iniciar su jornada laboral como es de costumbre.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Una de las cinco camionetas requisadas fue abandonada en el estacionamiento de un centro comercial del Condado de DeKalb, sin seguridad y resguardo.

Se desconoce el número de indocumentados detenidos por ICE tras este operativo sin importarles que estaban ejerciendo dignamente una labor en los Estados Unidos.

