Anuncian que cerrarán más de 60 tiendas de Disney Store en Estados Unidos

Se informó que Disney cerrará la mayoría de sus tiendas a finales de año

Al mismo tiempo, Target anunció que agregará más sucursales de Disney Store dentro de sus tiendas

Se anunció el cierre de más de 60 tiendas Disney Store. De acuerdo con los medios de comunicación, se llegó a la decisión de que Disney Store cerrará todas sus sucursales en el área de Chicago; la noticia impactó a sus compradores, quienes no esperaban que el cierre se realizara tan pronto.

Al tiempo en que se anunció el cierre de las tiendas, Target anunció que en la mayoría de sucursales agregarán más tiendas de Disney Store por lo que esperan que los fanáticos de la franquicia vayan a conseguir sus productor favoritos, en las sucursales de Target. La noticia se da a conocer a menos de un mes que se cumpla el plazo para que cierren las tiendas en Chicago.

Cierre tiendas Disney Store: El anuncio

Los medios de comunicación han anunciado el próximo cierre de las tiendas de Disney Store. La noticia, si bien no es novedad, demuestra que el comunicado que expresó Disney a principios de año si ocurrirá antes de lo planeado; de acuerdo con Real American News, fue a principios de este año que se dio a conocer está lamentable noticia, donde Disney anunció que cerraría varias de sus tiendas minoristas independientes en diferentes ubicaciones en todo el mundo.

Pero eso no significa que los fanáticos de la cadena no tengan donde adquirir los productos de Disney. Las personas que deseen adquirir sus productos podrán ir a las tiendas de los parques o bien, consumirlos en alguna sucursal de Target; esta noticia sorprendió a los usuarios en redes sociales, quienes no han parado de comentar sobre la problemática a la que se enfrentan. Archivado como: Cierre tiendas Disney