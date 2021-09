Las escuelas afectadas por las plagas de pulgas que pudieron haber sido causadas por mapaches de la zona, estarían cerradas de acuerdo con información proporcionada este miércoles por las autoridades escolares, señala The Associated Press.

Escuelas con plagas de pulgas no prevén que el problema se acabe pronto

Las escuelas de Oakland recibieron nuevamente a los estudiantes en las aulas en agosto, después de más de un año de clases a distancia por la pandemia de coronavirus. Cada alumno recibirá paquetes de estudio a corto plazo durante el cierre de dos días.

Cada una de las escuelas afectadas por las plagas de pulgas tiene aproximadamente 300 estudiantes, señala The Associated Press. “Los exterminadores dijeron que no prevén que el problema de pulgas se resuelva por completo”, dijo el distrito.