¡Christian Nodal comparte escenario con Carolina Ross y esto pasó!

El intérprete de regional mexicano se presentó en un palenque ayer por la noche

Carolina Ross fue la telonera de Nodal

¡Este fue el intenso momento que los cantantes vivieron!

Christian Nodal Carolina Ross: A muchos nos queda claro que Christian Nodal está rompiendo corazones, y no nada más hablando de forma sentimental, si no que sus millones de fans saben que es todo un galán, no solamente fue Manelyk cuando dijo que ‘quería todo con el’, pues hay muchísimas que quisieran estar a lado de Nodal.

La afortunada en esta ocasión fue una cantante originaria de Sinaloa, quien compartió escenario con el intérprete de ‘Adiós Amor’. Carolina Ross es una joven de 26 años que se dedica a la música regional, y compartió un video a lado del cantante interpretando uno de sus más grandes éxitos, pero eso no lo es todo, ¡Pues sucedió un momento super intenso!

Christian Nodal Carolina Ross: Nadie se esperaba que pasara esto…

Carolina Ross compartió un video cantando junto a Nodal en el Palenque de Metepec, la intérprete de ‘Me Vas a Extrañar’ apareció a lado de Christian interpretando “No Te Contaron Mal’. Pero el momento más intenso de la noche se vivió cuando ambos ¡se dieron un beso!

A través de la cuenta de Chamonic, se puede ver como Christian Nodal está presentando a Carolina, “Ella empezó haciendo covers”, decía el cantante mientras el público gritaba “¡Beso, beso, beso!”, por lo cual ambos accedieron y se dieron un pequeño besito, la gente comenzó a aplaudir y gritar. Nodal prosiguió hablando un poco de la carrera de Carolina. Pulsa AQUÍ para ver el video