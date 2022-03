A través del portal de Telemundo , se informó de la decisión de la ex de Christian Nodal quien lamentablemente continúa asimilando la ruptura y decepción amorosa que el intérprete de ‘Adiós Amor’, le dejó con el corazón devastado, pues aparentemente ya no quiere estar en México.

Tal parece que las cosas para Belinda no han ido bien después de cancelar su compromiso con Christian Nodal, tema del que aún no se saben las razones oficiales, pero aparentemente, la mexicana-española, ya se habría enterado de que su ex ya sale con otras mujeres y por eso decidió irse de México.

Mientras Christian Nodal está promocionando música y saliendo con una misteriosa joven rubia, su ex, Belinda, está en España con la publicidad a su nueva serie de Netflix, pero en una entrevista, la cantante, se muestra con el cabello oscuro, con un semblante no del todo feliz y aún dolida, pues tomó una drástica decisión.

“De hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera”, comenzó diciendo Belinda.

“Y yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando mucho de este momento de volver a España”, sentenció la cantante muy seria, pero con semblante no tan alegre como acostumbra mostrar y ahora, los fanáticos reaccionaron a esta noticia ¿será que le echan la culpa a Nodal?

¿Christian Nodal tuvo la culpa de que Belinda huyera de México?

La gente en las redes sociales reaccionó a la noticia de que Belinda se va de México para cuidar su salud mental y comentaron: “Esperemos que se quede allá para siempre”, “Que le vaya bien”, “En todos los años que llevo siguiendo a Belinda jamás la habia escuchado tener esa actitud de regresar a España y tener esa melancolía del hogar que dejó. Siempre Beli fue de defender a MEX y LATAM pero se sentía atada creo que por todo lo que ha vivido está teniendo su Catarsis”.

“Adoro que Belinda se quede en España pero en el fondo me da pena porque ella es team México y si no fuera por México igual no estaría donde está, o sí”, “Que Belinda se larrrrrrga a vivir a España por salud mental? Neta le pegó tanto lo de la cucaracha esa de Nodal? Que osorrón?! Ya la veré volviendo a México en 3,2,1…”, “Belinda sale con que es española de siempre y está regresando a casa refiriéndose a España. Luis Miguel no nació en México y que sus padres eran europeos, siempre dijo en todos lados y en todas partes que era mexicano y hasta le hizo álbumes completos a México. Diferencias”, comentaron personas.