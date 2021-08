“Damas y caballeros… Belinda Peregrín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió en esa ocasión el reconocido compositor junto a los emojis de un anillo y un corazón blanco”, por lo que los comentarios de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes.

Una buena noticia más

Y por si faltara algo para que la felicidad de Belinda fuera completa, su mamá, Belinda Schull, quien se había contagiado de coronavirus, superó esta difícil enfermedad y compartió su alegría en sus redes sociales. Tal parece que no quería perderse la boda de su hija y Christian Nodal.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyeccíones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección”.