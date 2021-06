Chiquis Rivera traje de baño blanco: “Ya no sabes como sacar dinero”

A pesar de que la cantante cautivo a varios seguidores, hubo quienes no dudaron en criticarla, ya que consideran que solo busca fama al enseñar su cuerpo sin necesidad: “¿ Cuál era la necesidad de enseñar el video tan horrible nada mas te avientas tierra tú sola”, dijo un usuario.

“Cuando no hay talento hay otras cosas para seguir triunfando sea como sea”, “Mejor haz una revista porno y ya listo. Tu mamá así no era! No se exhibía para tener fama”, “Ya no sabes como sacar dinero”, “Chica, si estás promocionando una crema, debes poner en los comentarios o algo con ingredientes, no veo el sentido de eso”.