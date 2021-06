A raíz de sus comentarios sobre Chiquis Rivera enseñando el trasero para promocionar crema, el Chapo de Sinaloa se disculpa

El cantante se refirió a los comentarios que hizo a las mujeres que enseñan sus atributos

El Chapo de Sinaloa grabó un video ¿dándole la victoria a Chiquis Rivera? El Chapo de Sinaloa reapareció para referirse a la polémica que suscitaron sus comentarios contra Chiquis Rivera quien hace unos días atrás promocionó su crema sentada en una alberca con tanga blanca y de espaldas, enseñando su trasero, por lo que el cantante estalló y criticó a las mujeres que enseñan de más. En este instante, el cantante de música regional expresó: “No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención ¿enseñan el cu…? ¿Será que tienen una cara horrible? Qué pena cab…! Vergüenza ajena, ¿en dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”. El Chapo de Sinaloa dejó un mensaje para ¿Chiquis Rivera? La hija de Jenni Rivera acababa de promocionar una crema que prevenía la celulitis y las estrías, reafirmante para la piel, pero la manera en que lo hizo fue lo que causó polémica, pues grabó un loop, moviendo su trasero sentada de espaldas en una piscina por lo que el Chapo de Sinaloa decidió manifestarse y criticar sin piedad. “Podría perfectamente usar otra parte del cuerpo, por ejemplo las piernas que las debe tener mejor que las nalgas, no manches, repito, podría usar las piernas, creo que estoy más jodido yo que se me cambian las palabras al escribir jajaja”, detalló el cantante a la imagen.

Chiquis Rivera ¿triunfó y recibió una disculpa? “Me dan pena y estoy generalizando, no es nada personal. Las canciones no se miran, solo las interpretan y las escuchan conforme tengas la mentalidad de sucia. Cuántas veces me he inspirado en mujeres maravillosas para escribir canciones pero cuando miro este tipo de comportamiento tendré que escribirlas y hablar de cu…? o nalgas? Para que suene más bonito”, finalizó el Chapo de Sinaloa. Pero dichos comentarios ¿provocaron que se arrepintiera? Pues ahora, en un video, en su cuenta de Instagram, el Chapo de Sinaloa dijo: “En ese momento hice screenshot a una foto, me llamó la atención como hombre, porque me encantan las mujeres porque me fascinan las mujeres, porque he vivido con muchas mujeres, tengo seis hijos y tengo una opinión muy puntual y por eso me preocupo mucho que las mujeres mantengan en mi corazón ese respeto…”, comenzó diciendo.

“Se me salió comentar algo”, dijo El Chapo de Sinaloa sobre el trasero de Chiquis Rivera “En ese momento se me salió comentar algo y quiero pedir disculpas ante el público porque no me vi muy bien usando esas expresiones, porque me estaba contradiciendo en ese instante, yo estaba juzgando a un canal de televisión que comúnmente mira mi familia y mi pregunta es hasta dónde pueden censurar o los productores darle paso a exhibir glúteos o nalgas, entonces ¿qué les estamos enseñando a la humanidad, a nuestros hijos?”, comentó el Chapo de Sinaloa. Para el Chapo de Sinaloa, sus comentarios sobre Chiquis Rivera y su trasero promocionando su crema se sacaron de contexto y estaba velando por la ‘moral’ y hasta dijo que no se estaba refiriendo a la hija de Jenni Rivera: “Yo no me estaba refiriendo a esta maravillosa chiquilla que me encanta y que soy fan, estaba expresándome sobre los medios”.

¿Ahora resulta que no insultó a Chiquis Rivera? Ante lo que dijo el Chapo de Sinaloa asegurando que es fanático de Chiquis Rivera y que no fue su intención ‘referirse a ella’, la gente comentó: “Haha no pasa nada y solo dijo la verdad carajo tanta baina “, “Señor Ud con la frente en alto, hoy en día ya no hay valores ni respeto por los demás, la quien quiera enseñar que enseñe, pero para todo hay un momento y lugar”, “Totalmente de acuerdo hoy en día con tal de llamar la atención ya no dejan nada a la imaginación”. Y continuaron los comentarios de las personas: “Te apoyo porque hoy en día las mujeres han perdido los valores y lo único que hacen es mostrar de más”, ““Para que haya caballeros tiene que haber damas” cuanta verdad”, “No hay problema aveces las personas entienden lo que no es no te preocupes así ha muchos a mi no me dejan comentar por las bendiciones que doy al comentar y hasta spam medan tengo esperar para seguir comentando es aquí y en facebook bendiciones hermoso”.

Helen Ochoa y Mayeli Alonso también estaban ’embarradas’ en la polémica Cabe recordar que una amiga de Chiquis Rivera, Helen Ochoa, también comentó la situación y en su momento escribió: “Cuántos de los artistas se han equivocado, pero no se les señala con el dedo por el simple hecho de que son hombres. Yo creo que hemos en este nuevo milenio, roto todas las cadenas de la sociedad machista y lo seguimos haciendo. Yo aplaudo a las mujeres aguerridas que salen adelante con trabajo (mostrando o no mostrando) y los hombres de mentes abiertas que simplemente entienden que ya no hay mujeres sumisas. El respeto se gana con respeto no con la vestimenta”. Hasta Mayeli Alonso opinó: ‘¿Cuándo una foto tuya con poca ropa para promocionar algún producto tuyo?’, le preguntaron a Mayeli Alonso en clara alusión a la hija de Jenni Rivera y pues ella puso: “Yo respeto mucho mucho la manera en la que cada quien lleva sus promos, etc. pero yo personalmente nunca me atrevería, no es mi estilo y no es por asustada mucho menos, yo soy cero asustada o así. Más bien por respeto a mis seguidoras y a sus esposos, no me gustaría que tuvieran esa imagen mía de este tipo e incomodar, no sé, se me haría muy incómodo”, cerró la ex de Lupillo Rivera. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL CHAPO DE SINALOA

Las mujeres apoyaron al Chapo de Sinaloa, ¿pero atacaron a Chiquis Rivera? ¿Apoyo o en contra al Chapo de Sinaloa? La gente comentó en el Instagram del cantante: “Lo tacharan de Narcisismo pero tiene razón.. Hay límites y aquí está uno de ellos y no le está faltando al respeto está opinando según lo qué cada quién expresa su opinión”, “Totalmente de acuerdo con él quieren respeto pero ni ellas misma se lo tienen”, “Estoy de acuerdo !!!! Que necesidad, cuanta urgencia!!!!”, “No le encuentro fallas a su lógica”, “Pudiendo usar en las piernas es real pero bueno ella quería”. El Chapo de Sinaloa continuó: “¿Hasta dónde se puede exhibir la mujer? Y muchos me han respondido como que he sido un irrespetuoso, que un poco hombre, que no soy caballero, y siempre he dicho que para que haya caballeros tiene que haber damas, para que se les respete hay que respetar, entonces no estoy en contra de lo que haga la gente y que estamos en una era en la que la gente se comporta diferente a las de las otras épocas”, dijo el cantante.

La hija de Jenni Rivera no ha reaccionado a la polémica ¡Nalgona! La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, enciende nuevamente las redes sociales, ahora moviendo su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto. Cuando nadie lo imaginaba, aseguró que sufre con la celulitis en las piernas y en sus pompas. En menos de una hora que compartió esta publicación en sus redes sociales, ha alcanzado cerca de 40 mil likes y reacciones de todo tipo, tanto de amigos famosos como de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos. “Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, expresó la cantante. En esta imagen, Chiquis Rivera no se anduvo con medias tintas y le dio la espalda a la cámara, dejando expuesto su prominente trasero en primer plano mientras disfrutaba un agradable rato a la orilla de una alberca (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Lo que se da el Tempo y Emiliano”, opina la gente sobre el trasero de Chiquis Rivera Los seguidores de Chiquis Rivera no se quedaron con las ganas de disfrutar su belleza de cuerpo entero, ahora sí, mirando de frente a la cámara, luciendo un traje de baño en color blanco con un pareo amarillo y su cabello suelto. Su belleza es indiscutible y ni quien se acordara de su trasero. “Eres increíble”, “Eres arte”, “Preciosa”, “Hermosa”, “De infarto”, “Reina”, “Mamacita”, “Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con tanta cosa que se ve hoy en día?”, “Nalga queen”, “Lo que se echa el Tempo y Emiliano”. Por último, en esta serie de imágenes en las que Chiquis Rivera mueve su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto, deja ver una de sus bien torneadas piernas en primer plano. Los halagos, tanto los ‘románticos’ como los ‘subidos de tono’, seguían haciéndose presentes. “Pin… nalgona”, “Eso sí es cul… no chingad…”, “Si te ando agarrando a nalgadas”, “¿Y eso también con agua y limón?”, “Qusiera ser ped… para tronar entre esas nalgas”, “Lorenzo extraña eso”, “¿Por qué lo tienes todo, bebé?”, “Qué chulada de cul…”.

¿El Chapo de Sinaloa hundió más a Chiquis Rivera? Pero no todo fueron elogios para la cantante Chiquis Rivera luego de que decidiera mover su trasero para promocionar nuevo producto, ya que en la cuenta de Instagram de Chica picosa los usuarios reaccionaron de diferentes maneras: “No dan ganas de ponerse la crema”, “Quiere que todas nos traguemos sus mentiras como su libro de Keto y su agua con limón”, “Oh, Dios mío, ridícula”, “Ay, guácala”, “Finísima persona como siempre”, “Ya lo demás está demás, ya está cayendo en lo vulgar”, “Pobre tanga”, “Y vendrán cosas peores”, “¿Estará bien de la cabeza Chiquis?”, “Pobre de su madre, se está retorciendo en el más allá”, “Tiene los cachetes cuadrados”. Semanas antes, Chiquis Rivera había dicho que Joan Sebastian ‘quería con ella’. Luego de que Omar Chaparro le ganara una dinámica en el programa Tu-Night, a Chiquis Rivera no le quedó de otra de confesar qué famoso fue el que “le tiró la onda”, aunque antes quiso dejar muy en claro lo siguiente: “Me siento mal porque él ya no está con nosotros”. Se refería a Joan Sebastian.