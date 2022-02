Además, la cantante no solo sorprendió al aparecer presumiendo sus encantos en topless mientras se relaja bajo el sol en una alberca, sino que también luce su belleza sin nada de maquillaje. Esto sin duda demuestra que su belleza es natural y no necesita de filtros o alguna edición.

La publicación fue acompañada por un mensaje mañanero de la cantante hacia sus fans: “Buenos Días” se lee en el post, inmediatamente comenzaron a reaccionar y a dejar su opinión al respecto. La mayoría no tardó en reconocer lo Diva que luce en esta ocasión apareciendo desnuda. Archivado como: Chiquis Rivera atributos alberca

La segunda imagen muestra a una Chiquis disfrutando de una taza de café un domingo por la mañana, mientras se relaja muy temprano cuando los rayos del sol no son tan intensos. Para guardar discreción Chiquis decidió tapar la zona de sus pechos con sus manos, a pesar de eso se ganó los halagos de sus seguidores.

Le responden a su tío

Muchos la apoyaron durante las críticas: “La gente siempre está tan preocupada por la vida de los demás y tan rápida para juzgar. Recuerda la lengua castiga, así que deja que la gente viva, quizás vivas más”, ” Ella está viviendo su mejor vida Tío @chiquisla vida es para ser bien vivida. Me encanta verte hacerlo genial”.

“La mas diosa mi reina”, “Pues no la enseñaste a cantar, ya que más puede hacer aparte de publicar la vida privada de los demás”, “Me encanta cómo estás con ellos en todo momento. Me encanta el hecho de que esta es una familia en la que sabes que puedes confiar. Cómo se llevan. Cómo se respetan. Me encanta. Los quiero”, continuaron las respuestas a Lupillo. Archivado como: Chiquis Rivera atributos alberca