“La mejor venganza es la no venganza. Sana, sigue adelante y no seas como las personas que te hirieron”, es lo que se puede leer en las historias que Chiquis compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. A causa de que fue publicada en sus status se desconoce cual fue la reacción de sus seguidores.

Pese a que no tenían la oportunidad de comentar, pero sí de enviarles mensajes, en diferentes redes sociales se ha especulado que todos llegaron a la conclusión de que esa reflexión que la también empresaria compartió va dirigida directamente a su ex pareja, Lorenzo Méndez.

Pero hubo a quienes no les agradó lo que la hija de Jenni Rivera plasmó en su manuscrito, entre ellos su ex pareja Lorenzo Méndez, pero ¿qué fue lo que Chiquis habló de él en su libro para causarle gran furia?, a parte de haber realizado las declaraciones de que era todo un adicto dio otros detalles más.

En una entrevista que realizó para People en Español , Chiquis Rivera comentó que desde un principio sabía que su relación con Lorenzo no iba a funcionar, sin embargo siguió adelante porque lo amaba: “Estaba decepcionada porque creía en mi matrimonio, me casé para estar casada toda la vida. Tuve esa decepción de decir ‘Esto no va a funcionar’ Lo sabía antes de casarme, pero estaba enamorada”.

Resurge video en donde Chiquis aparece con moretón en el ojo

Por si las cosas no fueran de ‘mal en peor’ para Lorenzo Méndez, a través de la cuenta de Instagram de Chisme No Like resurgió un video en donde se veía a la hija de Jenni Rivera con un ojo morado, provocando, en ese momento que muchos seguidores dijeran que la había golpeado Lorenzo, sin embargo ella aseguró en aquel entonces que no era así.

Pero, a raíz de la publicación de su escrito ‘Invencible’, las cosas cambiaron y ahora muchos han comenzado a sospechar que realmente el cantante mexicano sí llegó a golpear a Chiquis Rivera como mucho se dijo varios meses atrás y tal como ella lo ha plasmado en su manuscrito. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.