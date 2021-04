Chiquis Rivera no aguanta más y se pelea con el programa Suelta la sopa

A pesar de concederles una entrevista, les mandó un contundente mensaje a través de redes sociales

“No le den publicidad y a ver a quién le duele más”, expresan usuarios Nadie lo veía venir. A pesar de haberles concedido una entrevista de una manera cordial, la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera. no aguanta más y se pelea con el programa Suelta la sopa de Telemundo y les manda un contundente mensaje a través de sus redes sociales. Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic donde se compartió un video donde se puede ver en primer lugar a la ex de Lorenzo Méndez recibiendo un halago por parte del reportero de este programa, lo cual agradeció y confesó que está haciendo mucho ejercicio. “Nunca les voy a decir”: Chiquis Rivera Sin dejar de caminar, aunque de forma amable, Chiquis Rivera compartió que se está cuidando mucho, además de que es muy feliz y que es lo único que les va a decir: “Esperen mi nueva música, que viene algo muy fuerte, algo muy bueno”, expresó. A continuación, la cantante, a la pregunta de quién había sido la persona que le mandó flores, aseguró que nunca les va a decir. Cabe destacar que la hija de Jenni Rivera en todo momento se portó de la mejor manera ante las cámaras, aunque más adelante explotó la bomba (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Eso es lo que más me frustra”: Chiquis Rivera “Saliendo de ahí (sin decir el lugar), pues estuvieron las cámaras y no sé cómo supieron que estaba ahí, eso es lo que más me frustra, no entiendo cómo. Yo no les contesté muy bien, no siento por qué tengo qué darles razones”, expresó Chiquis Rivera refiriéndose al programa Suelta la sopa. Pero eso no sería todo, ya que la hija de Jenni Rivera aseguró que en Suelta la sopa se han portado muy mal con ella y que ya está “hasta la mad…” y harta de eso. Los conductores, al escuchar este mensaje, no se quedaron sin expresar sus puntos de vista.

Le dicen a Chiquis Rivera que es “la reina” de Suelta la sopa El primero en tomar la palabra fue Jorge Bernal, quien no esperó mucho tiempo para acercarse a la cámara y preguntarle a Chiquis Rivera si la habían tratado mal en el programa: “Si tú eres la reina de este show, eres la Rivera que más queremos en el programa”. Por su parte, Juan Manuel Cortés confesó que se le hace muy injusto lo que dijo la cantante en su video en redes sociales, ya que si notó que se dirigía a los conductores de Suelta la sopa, además de que el reportero “fue el más amable del mundo”.

“El GPS eres tú misma” En su intervención, Juan Manuel criticó las palabras de la hija de Jenni Rivera cuando se preguntó cómo es que siempre la encuentran, como si pusieran un GPS en su automóvil, a lo que el conductor tajante dijo: “El GPS eres tú misma”. “Tú cuentas toda tu vida, tú eres quien se expone, tú y tus amigas todo el tiempo están publicando cosas. A mí me parece muy injusto porque aquí te hemos defendido, hemos promovido todos tus productos, es más, la primera pregunta del reportero fue ‘¿cómo te fue con el lanzamiento de tu línea?'”.

“Tenemos que ser críticos”, le dicen a Chiquis Rivera Con un poco de molestia, pero más con sorpresa, Juan Manuel Cortés insistió en que las preguntas que el reportero le hizo a Chiquis Rivera son sobre cosas que ella misma ha publicado en sus redes sociales, aunque reconoce que en ocasiones si han sido críticos con ella. “Cuando tú publicas que has sido víctima de violencia doméstica y no das un nombre, pero parece que estás hablando de Lorenzo Méndez, tenemos que decirlo y tenemos que ser críticos”, expresó. Por su parte, la actriz y conductora Aylín Mujica dijo que la hija de Jenni Rivera hizo su video para aclarar que no le había hablado mal al reportero,y que si hay un programa que siempre la ha defendido ese ha sido Suelta la sopa.

“A ver si ya dejan de darle publicidad” Parece que el tiro le salió por la culata a la cantante, ya que los usuarios, al ver este video, la criticaron aún más sin piedad: “Pues a ver si ya dejan de darle publicidad, porque ni canta ni baila, todo a costillas de la memoria de su mamá que ni le hablaba”. “El GPS es ella misma, la mejor frase”, “Cría fama y échate a dormir”, “No le den publicidad y a ver a quién le duele más”, “Que agradezca que la siguen para escuchar sus delirios de cantante y vieja luchona”, “Las gracias debería de dar que le ponen atención”, “Se cree diva”.

Aún no se divorcia y ya se quiere casar de nuevo Chiquis Rivera está encantada con la soltería desde que se separó de Lorenzo Méndez, sin embargo, pese a que su divorcio se encuentra estancado, ahora la hija de Jenni Rivera apareció cocinando para revelar sorpresivamente que ya estaría lista para casarse de nuevo. Y es que al separarse de Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera no se midió y comenzó a publicitar sus salidas con el empresario Mr. Tempo, con quien la captaron besándose, trabajando juntos para una supuesta marca de tequila que aún no han sacado. Después, Chiquis Rivera comenzó a mandar indirectas a su ex Lorenzo Méndez.

¿Quiere volver a casarse? Luego, Lorenzo Méndez le dedicaba muchas publicaciones con mensajes aparentemente herido, e incluso tomando en borracheras, mientras Chiquis Rivera se paseaba presumiendo su soltería, sin embargo, poco se sabía sobre el proceso del divorcio de la pareja. Ahora, a través de un video recopilado de las historias de Instagram de la hija de Jenni Rivera en ‘Univisión Famosos’, se puede ver cómo Chiquis Rivera está cocinando, pero sorpresivamente dice estar lista para llegar al altar de nuevo, con todo y que continúa casada con Lorenzo Méndez.

“El que se case conmigo, bendecido será”: Chiquis Rivera “Ya me puedo casar, el que se case conmigo, bendecido será”, aseguró en un video Chiquis Rivera mientras graba el proceso de cocina que lleva unas lentejas: “Así van las lentejas, aquí va el guisado, qué buen sazón tengo, ya me puedo casar”, se escucha decir orgullosa. La hija de Jenni Rivera se casó en junio de 2019 con su ahora ex, Lorenzo Méndez, pero decidieron separarse definitivamente en septiembre de 2020 por diferencias irreconciliables tras varios intentos porque la pareja solucionara sus conflictos, que finalmente no han salido del todo a la luz.