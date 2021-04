“Con todo respeto a mi relación, eso ya fue, ya pasó, se vivieron cosas muy hermosa, cosas malas, y pues ya, ¿no? No quiero que en cada entrevista me pregunten por eso, o sea, estamos siguiendo con mi carrera, estamos grabando un disco, hay cosas que vienen padrísimas”, expresó Lorenzo Méndez ‘cansado’ de hablar sobre Chiquis Rivera.

Antes de terminar, el cantante quiso agradecer a sus seguidores por el apoyo que recibió en esos momentos, y a las personas que no lo hicieron, les mandó bendiciones: “Lo digo con todo el respeto y todo el cariño, sé que viajan hasta acá para hacer una entrevista, pero no se me hace justo darle vuelta al casete tantas veces”. Archivado como: Lorenzo Méndez oraciones madre exesposo Chiquis Rivera.