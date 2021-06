Luego de varios meses de separación, el matrimonio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez habría llegado a su fin de manera oficial

Aseguran que los cantantes ya están divorciados

“Para mí, esta era la pareja perfecta”, expresaron usuarios El fin de una historia. Luego de varios meses de separación, el matrimonio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez habría llegado a su fin de manera oficial, pues se asegura que los cantantes ya están divorciados, aunque hasta el momento ninguno de ellos ha hecho una declaración al respecto. A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se compartió la siguiente información: “Según me dicen, ya es oficial el divorcio de Chiquis y Lorenzo!!! Quizá por eso ella hasta se animó a escribirle a su novio (el fotógrafo Emilio Sánchez) ‘I love you’, porque ya es una mujer divorciada oficialmente”. Para varios, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez eran la pareja perfecta No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta noticia: “Ni todo el escándalo el día de la boda”, “Qué bonita lucía junto a él, en esta foto se parece mucho a su mamá, lo que no fue no fue, ojalá los dos encuentren su verdadero amor… Puro pa’delante!!”, “Para mí, esta era la pareja perfecta”. Hubo quienes dijeron que fue lo mejor que le pudo pasar al ex vocalista de La Original Banda El Limón: “Lorenzo por fin salió de eso”, “Qué bueno por Lorenzo”, “Lorenzo, libre soy, libre soy”, “La mejor noticia, la gloria de Dios, ya era hora. Qué buena noticia para Lorenzo, de lo que se libró”.

Dicen que el divorcio de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera aún no es oficial Por otra parte, un internauta quiso aportar la siguiente información: “Aún no es oficial todavía, pero el abogado de Lorenzo dijo que ya el lunes ambos firmaban y que ya para esa semana estarían los papeles en corte y el divorcio oficial es cuestión de días”. “A mí me gustaban ellos como pareja”, “Finalmente, ya me tenían hasta la mad…”, “Si es así, enhorabuena Chiquis”, “Tan bien que se veían juntos”, “¿Y esta vieja para cuándo abre el only fans?”, “Bendito sea Dios… se deshizo de la basura Lorenzo”, “Tan feo ese su novio con el que anda ahora”, “Gran cosa!!! Lorenzo no ha perdido nada, al contrario, ella perdió a un gran hombre, al único hombre que le limpió la reputación y se casó con ella sin importarle lo que decían y todo el bullying que le hacían”.

Hasta la semana próxima En una publicación que está disponible en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, que retomó de las redes sociales del programa Suelta la sopa, el abogado de Lorenzo Méndez compartió que el divorcio entre el cantante y Chiquis Rivera “saldrá” la próxima semana. En primer lugar, se recordó el momento en que la hija de Jenni Rivera mencionó que el divorcio ya casi estaba, pero solo estaba esperando que Lorenzo Méndez respondiera, a lo que el cantante comentó que ya estaba todo firmado. ¿Quién diría la verdad? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El proceso de divorcio comenzó en noviembre del año pasado Mario Valencia, abogado del cantante, expresó que el divorcio no se encontraba aún en la Corte por varias razones, una de ellas es que la demanda se le entregó en la semana del Día de Acción de Gracias, por lo que se cruzaron los días festivos. “Aparte, en California hay un transcurso de seis meses, es decir, nadie puede divorciarse y declararse soltero a menos que hayan transcurrido seis meses del momento que le dieron la petición de divorcio, en este caso, fueron los últimos días de noviembre”.

Lorenzo Méndez buscaba una reconciliación con Chiquis Rivera El abogado de Lorenzo Méndez dijo también que el cantante le dijo en febrero que quería reconciliarse con Chiquis Rivera, lo cual ambos intentaron por espacio de mes y medio a dos meses, por lo que la respuesta a la demanda se detuvo. “Yo entendí de parte de Lorenzo de que ambos estaban de acuerdo en reconciliarse. Personalmente, no estaba enterado que estuvieran en la misma casa, pero sé que se veían a menudo, cada semana, cada día hablaban”, comentó Mario Valencia”.

La reconciliación no se dio Al darse cuenta que la reconciliación no sería una realidad, Lorenzo Méndez buscó a su abogado para decirle que había que seguir adelante con el proceso. Esto fue en abril: “Él nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, es decir, nunca se lo negó, es decir, se lo va a dar si lo pidió”. “(Lorenzo Méndez) siempre quiso seguir adelante con el matrimonio, siempre quiso reconciliarse con ella, y me imagino que hasta el momento si ella quisiera eso, pienso que Lorenzo lo pediría también”, comentó casi para finalizar el abogado.

Lorenzo Méndez no le pedirá manutención a Chiquis Rivera Por otra parte, el abogado del cantante quiso dejar en claro que en ningún momento Lorenzo Méndez se negó a firmar el divorcio, incluso él mismo preparó todos los papeles: “La semana que viene, primero Dios, todo se va a firmar y a archivar con la Corte”. Sobre si el exvocalista de La Original Banda El Limón pedirá manuntención a Chiquis Rivera, el abogado dijo que esto no pasará, además de que él saldrá de la misma manera en la que entró a este matrimonio. ¿Y qué opinión tienen los internautas?

Le dicen a Chiquis Rivera que es “toda una fichita” “¿Así que andaba con los dos al mismo tiempo? Wow, no me sorprende, toda una fichita salió la señora esta”, “Wow, que bien por él”, “¿Se va como entró? Pues no”, “Entonces, ¿estabas con los dos, con Emilio y con Lorenzo en marzo?”, expresaron algunos usuarios. Cabe recordar que la hija de Jenni Rivera y Lorenzo Méndez llegaron al altar el 29 de junio de 2019 en Pasadena, California. Su matrimonio duró en sí poco más de un año y estuvo rodeado en todo momento de polémicas que al parecer aún no terminarán.

Captan a Chiquis Rivera besándose con su nuevo novio La cuenta de Instagram de Chica picosa retomó un video que el fotógrafo Emilio Sánchez compartió en sus historias, donde queda más que evidente que entre él y Chiquis Rivera existe un romance, por l0 que los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios. “Al rato que no le parezca al niño Johnny va a haber drama”, “No, pues qué rápido se enamoró, no pues wow”, “Todos dicen lo mismo, a ver cuánto dura el amor”, “Al rato que te humille y te recuerde que el amor de su vida es Ángel del Villar. Esa tipa no le tiene respeto a nadie”.