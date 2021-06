“Te espero en nuestra boda, amor”, “Te vas a casar y no va a ser conmigo”, “Muy guapa mi novia”, “Qué guapa mi niña , ¿será que viene algo nuevo con ese vestido?”, “Demasiado divina”, “¿Donde va a ser tu boda para que te conozca, mi Angelita Aguilar?”, “Mi diosa Angelita”, “Eres la mejor”.

Con apenas 17 años de edad, a unos cuantos meses de llegar a los 18, la cantante se ha hecho de un gran número de admiradores desde que dio inicio con su carrera artística, por lo que a muchos no les cayó nada en gracia esta imagen en la que luce un vestido de novia, aunque otros quedaron “más enamorados”.

A pesar de que ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene novio, la hija de Pepe Aguilar volvió a causar revuelo con esta publicación que hasta el momento está a punto de llegar a los 340 mil likes y que provocó reacciones de todo tipo en sus redes sociales .

Con más de 400 mil likes a la fecha, la publicación que comenzó con los rumores de boda de Ángela Aguilar, incluso de un posible embarazo, hizo que sus admiradores compartieran todo tipo de teorías, las cuáles no ha desmentido la jóven intérprete.

“Lo prometido es deuda, les hice un #RoomTour para que conozcan un poco más de mí y sobre todo para que sepan cómo es el lugar en donde me inspiro y creo todo lo que comparto con ustedes. Un estilo súper maximalista! Nuevo Vlog ya en mi canal oficial de Youtube”, escribió en esa ocasión.

“Ángela, me pisas y yo te pido perdón a ti”, “Mi novia toda hermosa”, “Te amo”, “Divina”, “Preciosa”, “Me encantas”, “Chulada”, “Cásate conmigo”, “Bellísima y talentosa”, “Don Pepe Aguilar, aparte de cantante, es arquitecto porque creó increíble monumento”, se puede leer en más comentarios.

Dueña de una incuestionable belleza, la hija de Pepe Aguilar conquista a sus fans con el look que decida compartir en sus redes sociales, como en esta ocasión, en que se animó a enseñar “bota”, la cual combinó perfectamente con una blusa color café.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera, ya que hace apenas una semanas se encargó de cantar el Himno Nacional de México en la pelea de Saúl Canelo Álvarez, donde recibió muchas críticas por haberlo entonado de una forma más lenta a la que debe ser.

La cantante, nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, no se imaginaría que antes de llegar a los 18 años de edad alcanzaría los 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, por lo que celebró esto publicando una foto en la que luce bellísima.

Ángela Aguilar presume a su ‘bebé’

La mexicana tiene muy en claro que no tiene tiempo para tener novio a pesar de todos los días recibir mensajes y propuestas de admiradores en sus fotografías de Instagram, donde presume su belleza y siempre los hombres la halagan y le piden que les conteste un mensaje y sea su novia.

Sin embargo, eso no impide que Ángela Aguilar tenga a sus amores, por lo que en una nueva e inesperada fotografía no dudó en presumir ‘su bebé’ y no se trata de su caballo consentido que siempre utiliza para sus presentaciones y para posar con él en sus imágenes de redes sociales.