Chiquis Rivera gana su primer Latin Grammy y posa en la alfombra roja con un elegante vestido negro

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera cumplió su sueño y ganó su primer Latin Grammy

El álbum ‘Playlist’ de Chiquis Rivera fue nombrado el Mejor Álbum de Banda

La reacción de la hija de Jenni Rivera fue romper en llanto

En un día inolvidable para la dinastía Rivera, la hija de Jenni, Chiquis Rivera, se alzó con su primer Latin Grammy, al ser nombrado su disco ‘Playlist’ como mejor Álbum de Banda.

En un previo a su paso por la alfombra roja, rodeada de su equipo de trabajo y muy emocionada antes de conocer el resultado, Chiquis Rivera agradeció el apoyo:

“Hola chicos, ahorita en un ratito van a ver mi vestido en el red carpet, por lo pronto esto es lo que me estoy poniendo para mi nominación (un entallado traje negro y sin brasier), tenemos una pequeña fiesta aquí, todos se hicieron el test de COVID, así que no se preocupen”, mencionó Chiquis Rivera siendo grabada para su Instagram.

Posteriormente, la hija de Jenni Rivera agradeció el apoyo: “Gracias a toda la gente que me mandó DM, que dijeron que estaba orando por mí, que sea lo que Dios quiera, es un buen día, es divertido”, sin imaginar lo que estaba por venir.

Y para todos sus detractores, Chiquis Rivera recibió el premio al Álbum de Banda en los Latin Grammy y los gritos y las felicitaciones no se hicieron esperar, mientras ella no podía creerlo y lloraba agradeciendo:

“Gracias a Dios por su fortaleza por darme el coraje, por darme la valentía, estoy muy nerviosa, perdón, pero muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado, esto no nada más es mi logro sino el de mucha gente, de mi equipo de trabajo, de mi manager que ha sido parte de este logro, a toda la gente que ha creído en mí, a mis fans, a mi familia, a los artistas que tomaron parte de este proyecto, a los productores, muchísimas gracias y para la gente si alguna vez te han dicho que no puedes, que no debes, que nunca vas a lograr el éxito, yo estoy aquí para decirte que sí se puede, con dedicación, con disciplina, con fe, muchísimas gracias a la Academia”.

Rápidamente los comentarios para felicitar a la hija de Jenni Rivera no se hicieron esperar y artistas como Ana Bárbara, Jomari Goyso, Evelyn Sicarios, Pamela Silva, Beatriz Solís se manifestaron: “Bravo manita! TODO TU ESFUERZO DANDO FRUTOS”, “No sabes lo que he gritado de alegría cuando me entere que ganaste!!”, “Woooooooooow, se me puso la piel chinita solo de escuchar la emoción de quien te está grabando, su respiración es de que se quiere desmayar de felicidad”, “Que emoción!!!! Felicidades, te lo mereces por ser tan trabajadora!”, “Abrazo fuerte amiga muchas felicidades muy bien merecido”.

AQUÍ PUEDES VER EL MOMENTO EN EL QUE CHIQUIS RIVERA GANA SU PRIMER LATIN GRAMMY