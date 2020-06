Chiquis Rivera estalla contra su amiga en el carro

La cantante le dice que a ella que le importa lo que le pasa

Usuarios le dicen que extraña a su esposo, el también cantante Lorenzo Méndez

Parece ser que su separación con Lorenzo Méndez ya le empezó a afectar a la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, ya que estalla contra su amiga en el carro y le dice que qué le importa a ella lo que le pasa.

Este revelador video, que hasta el momento tiene casi 500 mil reproducciones, está disponible en la cuenta oficial de Tik Tok de Chiquis Rivera.

“¿Quién me siente?”, pregunta la cantante a sus seguidores mientras se le puede ver algo tensa manejando su carro, ya que empieza a respirar agitadamente, al mismo tiempo que su amiga le pregunta que es lo que le pasa.

La hija de Jenni Rivera, quien acaba de lanzar su nuevo disco, de nombre Playlist, le responde que su reloj inteligente le pide que respire, a lo que su amiga le contesta: “Pues respira”.

Pero lo que nadie esperaba, mucho menos los fans de Chiquis Rivera, es que le dijera a su amiga: “Lo hice, ¿y a ti qué te importa?”, además de darle un golpe con la mano en su pierna.

En ese momento, la hija de Jenni Rivera vuelve a respirar agitadamente, mientras se acerca su reloj inteligente y dice: “¿Estás feliz ahora, Siri? Me estresa, que me levante y camine, que respire, y no sé que tanto quiere este pin… reloj”.

La amiga de Chiquis Rivera, preocupada por su salud, le grita: “Respira”, ante la mirada penetrante de la cantante, quien se limita a conducir su vehículo.

De inmediato, fans de Chiquis expresaron sus puntos de vista, varios de ellos recordándole a su esposo Lorenzo Méndez, de quien actualmente está separada, ya que enfrentaban una crisis matrimonial:

“Extraña a Lorenzito”, “¿Dónde está el marido? Ya no lo he visto, hacen bonita pareja”, “Siri te dice que busques a Lorenzo y se arreglen las cosas. Ojalá que si estén juntos y se arreglen, Chiquis. Cuídate y bendiciones”, “Es el amor que suspiras por tu esposo”.

Por su parte, algunas personas quisieron aprovechar la situación actual por la que atraviesa la hija de Jenni Rivera, a quien se le pudo ver ahogando sus penas en la fiesta de lanzamiento del nuevo disco de su tío Lupillo Rivera, para decirle lo siguiente: “Mejor sola que mal acompañada”, “Dame una chance que estás solita”.

También, otras personas notaron que la cantante no traía puesto su cinturón de seguridad, aparte de otras cosas: “No veo un anillo puesto”, a lo que otra usuaria comentó: “Yo creo que ellos ya no estarán juntos”.

Una admiradora aprovechó la ocasión para decir lo siguiente: “Espero que todo esté bien contigo y Lorenzo Méndez, es un triste día”.

Por último, alguien más dijo que la razón por la que Chiquis Rivera estalló no fue precisamente por su reloj inteligente, sino por otro motivo: “Anda malhumorada por el marido”.