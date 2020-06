Se filtra foto de Angélica Rivera junto a su ex José Alberto El Güero Castro

En la imagen, aparecen juntos en un restaurante en Miami antes de la pandemia

Los rumores sobre una posible reconciliación no se han hecho esperar

¿Reconciliación? La actriz mexicana Angélica Rivera y su ex, el productor José Alberto Castro, mejor conocido como El Güero, han vuelto a provocar gran controversia en redes sociales.

La ex pareja vuelve a estar en la mira luego de darse a conocer una fotografía en la que aparecen juntos en un restaurante en Miami antes de la pandemia, hecho que ha desatado comentarios a favor y en contra de su actual relación.

Luego de que la protagonista de la telenovela Destilando Amor, Angélica Rivera, confirmara su divorcio del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, los rumores sobre una posible reconciliación con José Alberto El Güero Castro no se han hecho esperar, motivo que llevó a Castro a aclarar en meses pasados que solo tiene relación con Rivera por las hijas que procrearon en común: Sofía, Regina y Fernanda.

Así que mientras varios internautas defienden que exista una buena relación entre ellos por el bien de sus hijas, otros no descartan que a la postre Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro confirmen que se han dado una nueva oportunidad en el amor (Con información de Agencia México).

“Sus hijas serían las más felices”

En la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, usuarios dieron sus puntos de vista sobre una posible reconciliación entre la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto El Güero Castro.

“Es normal, tienen hijas, eso es muy saludable”, “¿Y qué tiene, y qué tiene?”, “Ellos tienen una historia juntos, fueron esposos por mucho tiempo, además tienen sus hijas”.

Por su parte, una internauta se expresó de la siguiente manera: “Sus hijas serían las más felices de que sus padres regresen”, lo que provocó esta respuesta: “Espero que no!!! Porque los hijos hacemos lo que los tatas (papás) hacen!!! Qué tal ahí no hay amor, fue y fue, ahora son solo papás y punto en boca”.

“¿Eso qué? Ellos pueden salir como amigos”, “Ojalá regresaran, me parece que hacen una pareja hermosa y con sus tres hijas”, “Ella se ve preciosa”, “Es normal, todo mundo sale a comer”, expresaron más personas.

Una seguidora de esta cuenta aprovechó la ocasión para compartir su experiencia, algo que puede pasar entre la actriz Angélica Rivera, quien estuvo casada con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su también exesposo José Alberto El Güero Castro: “¿Y cuál es el problema? Yo estuve separada (divorciada) de mi esposo 6 años y nos volvimos a casar hacer 30 años y fue la mejor decisión de mi vida”.

Por último, un usuario no se guardó nada y se les fue con todo a la ex primera dama y al productor: “¿Qué tal la señora primera dama y qué tal la historia de ambos? Él nunca estuvo con la chiquilla joven que tenía, Angelique, solo fue un montaje, y ella igual, solo un show porque Enrique Peña Nieto ocupaba una figura como primera dama y la plata compra todo y punto en boca!!! ¿Qué creen que nos chupamos el dedo? No, ¿y la casa de millones que para las novelas que hizo no creo que hizo tanta plata? Ni que fuese María Félix, que ella si hizo plata, ¿qué tal”.