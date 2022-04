Lorenzo Méndez, se encontraba entre el público admirando el performance de Chiquis cuando ella lo apunto en la letra “Mi corazón le llama”, algunas cámaras lograron captar la reacción que tuvo el vocalista en ese momento. Por su expresión parecía estar confundido por la acción de su ex. ¿Aún no lo olvida?

Tras ver el momento de Chiquis Rivera señalando su ex Lorenzo Méndez en plena presentación de la canción “Mi problema”, los internautas creen que todo es un espectáculo para que los dos ganen más popularidad. Ambos cantantes constantemente han reflejado que no tomaron la mejor decisión. VER VIDEO COMPLETO

Chiquis Rivera canción Lorenzo: La hija de Jenni es atacada

Previo a la celebración de la entre de los Latin American Music Awards, Chiquis Rivera recibió comentarios de los internautas que le pedían dejar de cantar. Algunos usuarios de las redes sociales no les agrada que la hija de La Diva da la Banda sea cantante como los miembros de su familia.

“Ella canta?” “¿Por qué insisten en que ella canta? que ya se retire”. “Hay tantas verdaderas artistas con mucho talento. No sé porque escogen a chiquis”. “que bárbaros con que cara. ella no puede cantar”. “Eso es tener ovarios. Que la critiquemos a más no poder y que le valga” “Cada día me sorprende más”