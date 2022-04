Algunos fanáticos de artistas de géneros latinos se encuentran muy ansiosos por ver a sus cantantes favoritos en la presentación y está ganando premios. sin embargo, chiquis Rivera no ha contado con la misma suerte pues ha recibido muchos insultos en las redes sociales ya que afirman que la hija de Jenni Rivera no canta.

Chiquis Rivera atacada presentación: Le llueven criticas

Los comentarios de la publicación que subió el programa del descendimiento sobre la presentación de chiquis rivera en los premios de música, son muy despectivos ya aseguran que la intérprete de “El error” no es una verdadera cantante y sólo se quiere colgar de la fama de su fallecida madre, la querida diva de la banda Jenni Rivera.

“Ella canta?” “¿Por qué insisten en que ella canta? que ya se retire”. “Hay tantas verdaderas artistas con mucho talento. No sé porque escogen a chiquis”. “que bárbaros con que cara. ella no puede cantar”. “Eso es tener ovarios. Que la critiquemos a más no poder y que le valga” “Cada día me sorprende más”