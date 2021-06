“Por que ella se mete si a ella no le toco herencia, y por algo su mamá la saco! Un padre no hace algo así al menos que fuera grave/feo! Aparte debe ser agradecida con la tía por que le dio la custodia de sus hermanos cuando murió su mamá. Chiquis es una malagradecida! ¿Para eso la defendieron los tíos en las entrevistas!?”, dijo un usuario.

Se me hace que es un cargo difícil para Jacqueline. La otra la va a querer mangonear”, “Y al rato que la traigan del chongo porque no les da dinero”.

Hubo opiniones divididas, algunos internautas estuvieron de acuerdo con la decisión, y otros preferían que fuera Chiquis: “Ahora si chiquis podrá dejar de trabajar y empezar a vivir de sus hermanos”, “Lo justo hubiera sido chiquis !! Ella se hizo cargo de todo siempre”, “ Se me hace que es un cargo difícil para Jacqueline. La otra la va a querer mangonear”, “Y al rato que la traigan del chongo porque no les da dinero”.

“Las cartas me están diciendo que esta situación, esta separación de esta familia, porque son todos problemáticos, aquí hay muchos dimes y diretes, aquí hay mucho egoísmo, aquí hay mucha envidia, En esta situación, yo estoy viendo a una Rosie Rivera muy clara, muy sincera y que está hablando con la verdad”.

Muy concentrada en la lectura de cartas, Vieira Vidente visualiza que la relación entre Chiquis y Rosie Rivera está rota, pero no a partir de ahora, sino que desde 2018 o 2019, año en que todo esto se ha estado cocinando y este hecho fue la gota que derramó el vaso.

A continuación, la psíquica comentó que en otra carta le sale Johnny como si estuviera corriendo y dándole la espalda a su propia familia para buscar la verdad: “Aquí lo que me están diciendo mis cartas y mis ancestros es que él está muy mal asesorado”.

“Chiquis podrá decir lo que ella quiera y que no tiene nada qué ver con eso, pero aquí veo que la que le está metiendo cizaña a Johnny (quien mandó a hacer la auditoría a Jenni Rivera Enterprises) es Chiquis Rivera, lo confirma esta harta”, expresó Vieira Vidente.

Esta persona no da mucho de qué hablar, además de que “canta hermoso”: “Aquí yo veo que la persona indicada, la cual va a venir manejando dicha fortuna, va a ser Jacqie (hermana de Chiquis Rivera), la del pelo negro que canta hermosísimo”. Archivado como: Jacqie Chiquis Rivera confirma sucesora

Y cuando nadie lo esperaba, Vieira Vidente, mediante su lectura de cartas, reveló quién ocupará el lugar de Rosie Rivera en Jenni Rivera Enterprises: “Aquí me sale una mujer, de pelo negro, que tiene hijos y que está muy centrada en lo que quiere, es una persona de aplomo”.

Rosie Rivera ya está muy cansada

En caso de que Jacqie Rivera no sea la persona que ocupe el lugar de Rosie Rivera en Jenni Rivera Enterprises, otra opción sería Juan Rivera, algo que no le hubiera gustado mucho a La Diva de la Banda, pues a pesar de que se llevaban bien, antes de su muerte él no llevaba una buena vida.

“Por cualquier cosa que no hubiera estado Jacqie y que Rosie Rivera diga que ya no puede más, se lo hubiera entregado todo a Juan Rivera, Aquí si veo a una Rosie muy cansada a punto de salir corriendo y con lágrimas en los ojos”, compartió la reconocida psíquica. Archivado como: Jacqie Chiquis Rivera confirma sucesora