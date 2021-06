Rosie Rivera aparece despeinada y sin maquillaje y manda mensaje

La hermana de Jenni Rivera apareció luego de las acusaciones de Ayana Rivera

“No soy violenta como mi tío Juan, tía Rosie y tía Brenda”, dijo Ayana

Rosie Rivera acusaciones Ayana. La hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, Rosie Rivera aparece en las redes sociales despeinada y sin maquillaje en una grabación que realizó en su perfil para lanzar un contundente mensaje. Esto lo hizo justo después de que lanzaran acusaciones en su contra de parte de su sobrina Ayana.

La cuenta de Instagram de Escandalo_o compartió el video de Rosie Rivera, donde manda un mensaje tras acusaciones de la hija de Lupillo Rivera, en donde la joven menciona que sus tíos son unos violentos y son capaces de golpear a mujeres y niños, además asegura que ella fue víctima.

Rosie Rivera aparece despeinada y manda mensaje

Las palabras que escribió la hija del cantante de música grupera, Lupillo Rivera, llego hasta el perfil de Rosie quien de inmediato le respondió con un contundente mensaje, en donde le hace saber que es mejor rendirse y no seguir en la lucha, por las acusaciones de Ayana.

“Unas cosas valen más que tener la razón, yo sé que tú sabes que no hiciste esto, que no lo dijiste así, no sé, que tú sabes que tienes la razón, pero a veces por lo mejor de la relación, por lo mejor de tu paz y lo mejor de tu vida, eso es más importante que tener la razón. A veces el rendirte no es ser débil es el más inteligente”, dijo la hermana de Jenni Rivera. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ