Chiquis publica vídeo de Jenni. El emotivo mensaje que dejó Chiquis Rivera en el vídeo

“La alegría que nos trajiste y aún nos traes es incomparable. Eres un alma gentil, una gran hermana mayor y una prima excepcional. Estamos tan bendecidos de tenerte. Feliz cumpleaños mi grande, pero siempre serás mi pequeña ahijada. Nina te ama, siempre y para siempre, pase lo que pase”, concluyó Chiquis en su felicitación a Jaylah Hope.

Chiquis publica vídeo Jenni. Sin embargo, en el mensaje de felicitación Chiquis Rivera no solo escribió hermosas palabras para su sobrina, también le dedicó un precioso mensaje a su hermana Jacqie Rivera. “Hermana, deberías estar orgullosa. Has hecho un trabajo magnífico con tus hijos. Sé que no es fácil porque no vienen con un manual, pero créanme que han hecho un gran trabajo. Admiro tu paciencia, voluntad de aprender más, de ser mejor, todo mientras administras un negocio y una casa. Te aplaudo hermana, no podría estar más orgullosa. Yo te amo”, escribió Chiquis a su hermana.