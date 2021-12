Chiquibaby habla en exclusiva con Mundo Hispánico

La presentadora está lista para las fiestas

Dijo cómo la pasará Chiquibaby está más que lista para las fiestas decembrinas y para eso habló en exclusiva con Mundo Hispánico sobre sus planes. Chiquibaby además habló sobre su trabajo con Amazon y es que dice que si necesitas un regalo de última hora, esta sería una buena opción. La guapa mexicana dijo qué le regalará a su esposo y a Capri Blu, además qué espera para el próximo año. La conductora del programa matutino Hoy Día, Stephanie Himonidis Sedano, mejor conocida como Chiquibaby, ha dado de qué hablar en las últimas semanas, pues además de recuperar su figura se encuentra disfrutando a su hermosa bebé Capri Blu. Cabe recordar que sus fans siguieron su embarazo en el show, pues en el programa la conductora Stephanie Himonidis (“Chiquibaby”) hasta se sometió a un sonograma 4D en vivo para enseñarle a la audiencia el rostro de su bebita. Como se recordará en el eco que le realizaron se pudieron observar las imágenes de la pequeña que se encontraba en el vientre de la mexicana, incluso el personal les mostró el rostro y el cuerpo de la bebé que está a tan solo unos cuantos días de nacer, pero sin que nadie lo esperara, se reveló el nombre de la pequeña que fue Capri Blu. Chiquibaby explicó que ella escogió el nombre de Capri por la isla italiana, y que el nombre de Blu fue escogido por su esposo Gerardo López, ya que menciona que es el color favorito de ambos. Cabe mencionar que fue del agrado de todos los compañeros de la conductora que los tenía esperando. Hace unas semanas la mexicana habló en exclusiva con Mundo Hispánico sobre su embarazo.

Chiquibaby embarazo Capri Blu: ¿Cómo te sentías antes de tener a tu bebé? “Dicen que es la etapa más pesada, yo creo que si es pesada porque la barriga crece mucho, entonces ya te sientes cansada del peso de la barriguita, ya no tienes la misma energía. Y yo siendo una mujer que hago la radio, la televisión, todo sí me estaba costando un poquito de trabajo”. “Pero bueno yo creo que vale la pena por la bebé, pero muy contenta a pesar de que te pasan cosas en el embarazo, tu cuerpo cambia, tu carácter te puede cambiar de un momento a otro, creo que es parte de ser mamá”.

Chiquibaby embarazo Capri Blu: ¿tenías miedos? “Lo que te puedo contar hasta el momento, es que nos tienen a todas cegadas por la maternidad. Efectivamente como dice Laura Londoño, eso de que dicen que es el estado más hermoso de la mujer, a lo mejor físicamente nos ven ustedes más bonitas, pero es pesado. Hay algunas mamás que de verdad no sienten nada, que no tienen achaques y la pasan excelente, pero la realidad es la minoría, la mayoría te va a decir que ha tenido algún tipo de achaque, es pesado, pero tiene un final feliz”. “Ese es mi trabajo decirles a las chavas no es fácil. Miedos, claro tengo miedo ahorita en esta etapa de como me iba a cambiar en la maternidad el embarazo, pero creo que lo he llevado muy bien, pero yo quiero amamantar a mi bebé y sé que hay algunas que no pueden o que dicen que es muy doloroso, yo voy a intentarle todo lo posible”.

Chiquibaby embarazo Capri Blu: ¿Qué piensas sobre las críticas en redes sociales sobre el nombre de Capri Blu? “Yo quería un nombre diferente, yo me considero una persona auténtica y creo que esa es la cualidad que debe de tener cualquier ser humano, sea de donde vengas, sea lo que hagas en la vida tienes que ser original y autentico. En mi caso mis papás me llamaron Stephanie en ese tiempo no era tan común. Mi nombre era auténtico, yo quiero transmitirle eso a mi hija, no quiero que sea un nombre normal”. “Cuando escuche por primera vez Capri como nombre le dije a mi esposo esta isla de Italia que visitamos el nombre se me hace tan bonito y se escucha bien en español y en ingles, creo que me gusta para nombre de mi niña. Otras opciones eran Athena que es griego, pero como que no me gustaba tanto entonces quedo Capri, y luego el papá dijo que si le ponemos un segundo nombre y a él le gusta el color azul y Capri Blu no escucha tan mal, fue una creación de él y mía”.

Chiquibaby embarazo Capri Blu: ¿Qué tanto te ha apoyado tu esposo en esta nueva etapa? “A él le han dado un tanto de antojos, pero creo que él ha estado más chípil que yo durante el embarazo. Él ha estado como más raro de carácter que yo y siento que es el embarazo. Sin embargo yo lo veo con sus tres hijos de su matrimonio anterior, que es un extraordinario papá”. “Yo no dudo ni tantito de que va a hacer un padre extraordinario para Capri Blu y eso me tiene muy tranquila, porque él ya vivió la experiencia de ser papá, así no me siento tan primeriza, aunque he cambiado pañales un par de veces a mis sobrinos. No soy la mamá experta, pero siento que él me va a enseñar mucho. Lo veo emocionado no pensé que tanto, porque después de 21 años va a cambiar pañales, pensó que la había pasado y no, va a ser un papá increíble y estamos muy emocionados”.

Chiquibaby embarazo Capri Blu: ¿A ti nunca te incomodó el hecho que él tuviera hijos? “No hoy en día si te pones a analizar ya es más común de lo que pensamos, si existen esas voces de eco, a lo mejor antes de que me casara. Pero para mí él aprendió errores en su vida que no los ha cometido conmigo y eso creo que vale mucho respeto muchos a sus hijos, los quiero mucho y son muy buenos niños”. “Creo que me ilusiona en que aunque ya están grandes, mi niña va a nacer con hermanitos, va a tener a quien seguir, son chavos inteligentes de Universidad, un poco grandes, pero va a estar ilusionada de tener hermanos ya a su llegada, porque no si le vaya a dar más”.

¿Qué sentiste cuando despidieron a tus compañeros y solo tú te quedaste? “Yo estoy muy agradecida, porque me llegó la oportunidad de venirme al Network, y yo sabía aunque pensaba que a lo mejor era muy tarde para mí, a lo mejor era el momento perfecto, porque es cuando más preparada estaba para venir aquí. Por eso lado fue el momento perfecto para hacer la decisión”. “Y como en todo siempre hay cambios y hay evolución y hay algunos que nos gustan y unos que no. Pero al final son aprendizajes para cada uno de nosotros y yo aprendí de cada uno de mis compañeros. Obviamente los extraño, pero es una etapa y un cambio a veces es bueno, a ello les va súper bien, seguimos en contacto y ahora estoy aprendiendo de mis nuevos compañeros. Yo tomo cada oportunidad como se me va dando y la trato de tomar con la mayor positividad que pueda”. Archivado como: Chiquibaby embarazo Capri Blu.

¿Cómo te llevas con tus nuevos compañeros? “Súper bien, a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo, pero cuando hablo con Nacho (Lozano) siento que hablo con un hermano, Arantza también es mexicana y tenemos muchas cosas en común, somos del mismo rancho, somos del mismo país y nos damos apoyo. “Cada uno tiene una personalidad distinta, y cada día aprendes mucho de cada uno de ellos, porque son profesionales de primer nivel y les aprendo mucho, me llevo bien con ellos. Pero también me llevo súper bien con Adamari, con Carlos y con el Chef, hemos hecho una buena mancuerna. No puedes dejarte llevar por los sentimientos en una carrera tan difícil como esta”. Archivado como: Chiquibaby embarazo Capri Blu.

¿De que forma se han apoyado tú y Adamari por el momento que esta pasando? “Ella a mí me ha apoyado desde el día uno que yo le dije que me iba a convertir en mamá, yo siento como te tengo un año embarazada por el tratamiento y las hormonas. Y ella como sabe mucho de todo esto siempre estuvo ahí y me brindo apoyo. Ella es una mujer tan fuerte que ha pasado cosas más fuertes que las que he vivido yo en mi vida, personal o en mi carrera y eso le admiro bastante” “Yo creo que Adamari está pasando por el mejor momento de su vida, yo la veo resplandeciente se ve más joven que nunca, se ve guapísima, la veo contenta. No la veo apagada yo la veo muy bien, yo estoy ahí como amiga y como compañera de trabajo. La decisión que tome, ahí voy a estar. ¿Habrá reconciliación con Toni? Se le preguntó… Y ella dijo… Eso se lo tenemos que preguntar a ella, yo creo firmemente en el amor y cuando hay amor y tú quieres estar con la persona que amas todo es posible, todo es posible, pero cuando ya no hay también puede pasar lo contrario, ellos (Toni y Adamari) se darán cuenta si seguirán luchando por su relación o no, desconozco si vuelvan o no, los dos son muy bellos, y han criado a una niña preciosa, pero desconozco si vuelvan o no”. Archivado como: Chiquibaby embarazo Capri Blu.

¿Te quedaste con las ganas de decirle algo a tu papá? “Cuando mi papá estaba en coma, no fui cuando estaba en coma, cuando él se despierta yo ya tenía rato sin trabajar, decidí que tenía que regresar para arreglar asuntos y volver si era pertinente, después a los dos días volvió a caer en coma. Fue una situación muy triste, muy difícil, él estaba joven, se ha perdido muchas cosas importantes en mi vida y me pesa mucho no tenerlo, me pesó no tenerlo en mi boda”. “Yo creo que eso fue de los momentos más duros, que me casé y mi papá no estaba ahí y el hecho que no va a conocer a su primera nieta. Pero siempre he sabido o he creído en mi persona que mi papá ha sido un ángel a lo largo de mi vida, y siempre ha estado presente. Yo siento que esta niña me la está enviando él. Le lloro a cada rato, pero Dios sabe por qué hace las cosas, se lo tenía que llevar y estaba muy joven, pero así es la vida”. Archivado como: Chiquibaby embarazo Capri Blu.