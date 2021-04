El IRS aún está enviando semanalmente cheques de estímulo.

Algunas personas son elegibles para pagos “Plus-up”, destinados a corregir cualquier cambio con base a declaraciones de impuestos.

Estos pagos complementarios en curso se aplicarían a aquellas personas que ya habían recibido su cheque de estímulo.

El IRS aún está enviando semanalmente cheques de estímulo; hasta ahora, se han enviado más de 156 millones de pagos en la tercera ronda. Si no has recibido la cantidad que esperabas, no entres en pánico: Algunas personas son elegibles para cheques de estímulo adicional o “Plus-up”, destinados a corregir cualquier cambio en el dinero que se les debe con base a sus declaraciones de impuestos de 2020.

El cuarto lote de pagos hechos bajo el Plan de Rescate Americano del presidente Joe Biden incluyó más de 1 millón de pagos “Plus-up” por un valor de más de 2 mil millones ce dólares para las personas que tenían derecho a recibir dinero adicional ahora que sus declaraciones de impuestos de 2020 han sido procesadas, dijo el IRS el miércoles, de acuerdo a USA Today.

Cheques de estímulo adicional o “Plus-up”: Todo lo que debes saber

En estos casos, una persona podría ser elegible para un pago nuevo o mayor basado en sus declaraciones de impuestos recientemente procesadas. Estos pagos complementarios en curso se aplicarían a aquellas personas que ya habían recibido su cheque de estímulo.

Los pagos “Plus-up” continuarán semanalmente en adelante, informó el IRS, mientras la agencia continúa procesando declaraciones de impuestos de 2020 y 2019. Estos son contribuyentes o hogares que o no calificaron para un tercer cheque de estímulo basado en sus ingresos de 2019 o obtuvieron menos de lo que debían.