Este miércoles comenzaron a llegar los cheques de estímulo que el gobierno prometió a millones de estadounidenses durante la recesión económica causada por la pandemia de coronavirus, sin embargo, varias personas han reportado que familiares fallecidos también han recibido la ayuda, informó The Sacramento Bee.

Las publicaciones en las redes sociales de todo el país informan que los familiares de los fallecidos fueron notificados el miércoles de un depósito directo en las cuentas bancarias de sus seres queridos, a pesar de que las páginas web de algunos bancos estuvieron colapsadas a causa del gran tráfico, informó el periódico californiano.

Ok this is insane, but just the tip of the iceberg. This is a direct text to me from a friend. I called to confirm this actually just happened. pic.twitter.com/GBRPcmYMXW

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 15, 2020