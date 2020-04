El IRS ha lanzado una herramienta para rastrear el pago del estímulo económico por el coronavirus.

“Obtener mi pago” se mostrará en cualquier computadora de escritorio, teléfono o tableta.

La herramienta en línea también permitirá a los contribuyentes rastrear el estado de su pago.

Para ayudar a millones de personas a rastrear el estado de su pago de estímulo por la emergencia del coronavirus, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) han lanzado un sitio web y la aplicación “Obtener mi pago”.

STIMULUS CHECK UPDATE: The IRS just launched an online portal where you can provide your direct-deposit information and track the status of your rebate. It’s available here: https://t.co/MeQcbum9Cw — Rep. Joe Cunningham (@RepCunningham) April 15, 2020

El acceso a esta web es totalmente gratis, a través de www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.

Esta valiosa herramienta permitirá a los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos en 2018 o 2019, pero no proporcionaron su información bancaria en su declaración, enviar información de depósito directo.

Una vez que lo hagan, recibirán sus pagos de impacto económico en sus cuentas bancarias, en lugar de esperar a que llegue un cheque por correo, reportan este miércoles medios de prensa.

The Get My Payment portal will allow taxpayers to give the agency direct deposit information for their bank accounts if they didn’t include it on their 2018 or 2019 returns https://t.co/sXjvSY3uMy — POLITICO (@politico) April 15, 2020

“Obtener mi pago” también permitirá a los contribuyentes rastrear el estado de su pago. Los adultos que califican deben recibir $ 1,200 cada uno y $ 2,400 para parejas casadas. Las familias reciben $ 500 por cada niño en un hogar.

“Obtener mi pago” se mostrará en cualquier computadora de escritorio, teléfono o tableta. No es necesario descargarlo de una tienda de aplicaciones.

Para que los contribuyentes realicen un seguimiento del estado de su pago, deberán ingresar información básica en la aplicación “Obtener mi pago”:

Número de seguridad social

Fecha de nacimiento

Dirección de envío

Los contribuyentes que deseen agregar la información de su cuenta bancaria para acelerar la recepción de su pago también deberán proporcionar la siguiente información adicional:

Su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos más reciente presentada, ya sea 2019 o 2018

El reembolso o el monto adeudado de su última declaración de impuestos presentada

Tipo de cuenta bancaria, cuenta y números de ruta

Quienes no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 pueden usar “No declarantes: ingrese la información de pago aquí” para enviar información personal básica para recibir de forma rápida y segura sus pagos de impacto económico.

Los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 con información de depósito directo o reciben Seguridad Social no necesitan tomar medidas. Recibirán automáticamente el pago en sus cuentas bancarias.

For most people, no action is needed to get an economic impact payment from #IRS. Parents will also receive $500 for each qualifying child under 17. Learn more at https://t.co/hEEWmgHA9V #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/wUG0oqJFwX — IRS (@IRSnews) April 15, 2020

“Obtener mi pago” no puede actualizar la información de la cuenta bancaria después de que se haya programado la entrega de un pago de impacto económico. Para ayudar a proteger contra posibles fraudes, la herramienta tampoco permite que las personas cambien la información de la cuenta bancaria que ya está archivada en el IRS.

El IRS no inicia el contacto con los contribuyentes por correo electrónico, mensajes de texto o canales de redes sociales para solicitar información personal o financiera.

Instamos a los contribuyentes a estar atentos a los estafadores y los intentos de estafa por correo electrónico sobre el COVID-19 y los Pagos de Impacto Económico, dijo el IRS.