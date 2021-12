Aunque un tercer pago se envió automáticamente a las personas que no presentaron una declaración pero recibieron beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social, beneficios de Jubilación Ferroviaria, Ingreso de Seguridad Suplementario o beneficios de Asuntos de Veteranos, muchos elegibles quedaron por fuera.

Pero, ¿de qué cheque sorpresa se trata y quiénes serían elegibles? De acuerdo con el medio de noticias The Sun , las personas elegibles para estos pagos adicionales son aquellas a las que se les enviaron cheques de estímulo por debajo de la suma que en realidad deberían haber recibido.

Deben darse prisa para reclamar el dinero

Sin embargo, estas personas deben darse prisa para registrarse y reclamar su pago ya que los controles finalizarán el 31 de diciembre, lo que significa que solo quedan tres semanas para registrarse. Pero, ¿cómo puede registrae? La forma más sencilla de hacerlo es presentar una declaración de impuestos de 2020.

Una vez que el IRS tenga esta información, podrá evaluar si un contribuyente es elegible o no para el cheque sorpresa de diciembre equivalente a 1,400 dólares. Aquellos que sean elegibles para recibir los pagos “plus-up” podrán revisar el estatus de su pago usando la herramienta Get My Payment del IRS.