Cheque de $7,500 para quienes se muden a Vermont a trabajar

Cheque de Vermont: Detractores de la idea

No todo el mundo está contento con la idea. Doug Hoffer, auditor estatal, dijo al medio local Seven Days Vermont, que considera que no es la mejor manera de invertir el dinero. “Ellos no están llenando los puestos vacantes”, criticó.

“Yo estaría haciendo inversión en la gente de Vermont”, agregó. Aun así, algunas personas podrían mostrarse interesados en optar a alguna de las ofertas de empleo que tiene el Departamento del Trabajo estatal. CONOZCA AQUÍ LAS OFERTAS DE EMPLO EN VERMONT.