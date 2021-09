Angie Ugarte, propietaria del restaurante DeBary Diner , dice que no quiere hacer negocios con los partidarios de Biden, porque el actual presidente la “decepcionó”. Pero, ¿Qué provocó esta tajante decisión?

“Estaba enojada. Simplemente me decepcionó. Me sentí como una de esas madres, esposas o hermanas que van a recibir ese golpe en la puerta”, explicó indignada la dueña del restaurante.

“Si de verdad, de verdad todavía respalda lo que permitió que esto sucediera y la forma en que sucedió, lo cual fue innecesario, entonces realmente no quiero estar asociado con usted de ninguna manera y ciertamente no quiero su negocio”, dijo la mujer en una entrevista con FOX News .

La propietaria del restaurante DeBary Diner culpa directamente al presidente Joe Biden por las recientes muertes de los soldados estadounidenses en Afganistán, ya que considera que su manejo de la situación ene l país centroasiático no ha sido la adecuada.

¿Qué piensan los clientes?

La postura de Ugarte es clara, ella no le teme a perder clientes, pero sí a que sigan muriendo personas en Afganistán. Ahora, ¿Qué piensan los clientes del impresionante letrero en la puerta del restaurante?

“He tenido gente que viene a la puerta, la mira, se da la vuelta y se va; y he tenido gente que entra a la cocina mientras cocino y me dice: ‘Oye, me encanta tu cartel'”, comentó Ugarte al medio local.