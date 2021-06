Sin embargo, dichas personas debieron presentar una declaración de impuestos con la información actualizada para recibir estos cheques plus-up. Pero no son los únicos que obtendrían este cheque ‘bonus’ del IRS, de acuerdo con el comunicado de la agencia tributaria.

La última ronda destinó mas 900 mil cheques plus-up, mismos que tuvieron un valor de $1.9 mil millones. El IRS señala que este cheque ‘bonus’ es para aquellos quienes el Servicio de Impuestos Internos no tenía información para emitir un pago antes.

La agencia tributaria de los Estados Unidos continuaría enviando los pagos a aquellos contribuyentes elegibles para los cuáles el IRS no contaba con la información necesaria para hacer llegar el pago del plan de rescate por la pandemia de coronavirus.

El IRS reveló esta “herramienta de registro para no declarantes de crédito tributario por hijos” en un comunicado distribuido recientemente, además señaló quiénes deberán cumplir con este requisito esencial para obtener el cheque mensual por hijos.

La agencia tributaria señaló que la nueva herramienta esta diseñada “para ayudar a las familias elegibles que normalmente no presentar declaraciones de impuestos se registran para los pagos a cuenta mensuales”, del crédito Tributario por Hijos.

El comunicado apunta que “esta herramienta, una actualización de la herramienta para no contribuyentes del IRS del año pasado, también está diseñada para ayudar a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos sobre la renta a registrarse para la tercera ronda de pagos de impacto”.

Otras personas que deberán registrarse para recibir la ayuda por hijos del IRS

Las personas que deben utilizar esta herramienta del IRS para obtener su cheque mensual por hijos, son aquellos que no están obligados “a presentar una declaración de impuestos de 2020, no presentó una y no planea hacerlo”, apunta el sitio oficial.

Además, para usar la herramienta del IRS deberá “tener una casa principal en los Estados Unidos durante más de la mitad del año”, dijo la agencia. “Hemos estado trabajando arduamente para comenzar a entregar el Crédito Tributario Anticipado por Niños”, aseguró el comisionado del IRS, Chuck Rettig.