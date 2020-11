Cheque de ayuda: ¿Qué hacer si no lo pidió antes de vencerse el plazo?

El plazo para solicitar el cheque de ayuda por coronavirus al IRS venció el pasado 21 de noviembre

Cheque de ayuda por coronavirus: ¿Qué hacer si no lo pidió antes de vencerse el plazo establecido por el IRS?

El plazo para solicitar el cheque de ayuda por coronavirus al Servicio de Rentas Internas (IRS) venció el pasado 21 de noviembre a las 3 de la tarde (hora del este), pero no todo está perdido.

Si una persona quedó por fuera y no logró solicitar su cheque de $1,200 antes de la fecha estipulada, aun podrá hacerlo.

El IRS explica que “aún puede ser elegible para recibir un pago en 2021 si: No se registró en línea, por correo y no recibió un pago en 2020 o si recibió un pago, pero no era el monto total del Pago de Impacto Económico, donde el crédito máximo es de $1,200 o $2,400 si es casado que presenta una declaración conjunta, más $500 por cada hijo calificado”.

Para recibir el beneficio, la agencia explica que “Cuando presente un Formulario 1040 o 1040SR 2020, puede ser elegible para el Crédito de reembolso de recuperación”.

También agregan que si usted recibió una carta del IRS – Aviso 1444, en la que le invitan a hacer la solicitud, debe guardarla. Debe también conservar “su pago de impacto económico – con sus registros de impuestos de 2020. Necesitará el monto del pago en la carta cuando presente su declaración en 2021”.

A inicios de la pandemia, en el mes de marzo, el senado estadounidense aprobó la Ley Cares, que incluía un pago directo de $1,200 dólares como forma de ayudar a los ciudadanos a sortear las dificultades. Sin embargo, a finales del mes de octubre, aun 12 millones de personas no habían recibido el cheque de ayuda, según estimó ProPublica.

Es por esto que el IRS deja abierta la posibilidad de que una persona rezagada pueda presentar su declaración de impuestos 2020 y, si aplica, recibir el reembolso correspondiente al primer cheque de ayuda federal.