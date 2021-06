En el Día del Padre, Chayanne sube foto con ‘el suegro’

Sus ‘hijos’ no dudaron en felicitar a Chayanne, el padre favorito

Chayanne enciende las redes al subir fotografía con su papá

Chayanne papá. El papá por excelencia, el cantante boricua Chayanne, encendió las redes sociales y no por subir una fotografía mostrando su tonificado cuerpo… no, en esta ocasión volvió locas a miles de fanáticas al mostrar “al suegro”, sí, el cantante celebró a su padre con una tierna fotografía.

En su cuenta de Instagram, Chayanne publicó una foto con su progenitor, en la cual se ve al cantante en las piernas de su papá, el mensaje que escribió fue el siguiente: “Siempre somos niños. ¡Que viva el amor! ¡Feliz Día de los Padres!”, e inmediatamente alcanzó 202,153 Me Gusta y miles de comentarios.

Chayanne papá: ‘Sus hijos’ lo felicitan

La publicación inmediatamente provocó miles de comentarios, pues como se recordará, Chayanne es el padre por excelencia de los latinos, pues las madres siempre dicen “tu papá Chayanne”, y esos ‘hijos’ le escribieron: “Feliz día papi, la próxima la pasamos juntos”.

“Somos hermanos!!!”, “El otro año la pasa conmigo, me lo prometió”, “Me prometió lo mismo”, “Hermano, tanto tiempo”, “El próximo año todos con papi, porfis”, “Yo no lo veo desde que nací”, “Vine a saludar a papá y me encontré a mis hermanos jajajaja”.