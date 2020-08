Charisma Carpenter | Biografía

Charisma Carpenter es una actriz estadounidense de ascendencia mexicana, francesa y alemana que ha saltó a la fama por haber interpretado el papel de Cordelia Chase en la serie juvenil “Buffy, la cazavampiros”.

Nombre real: Charisma Lee Carpenter

Lugar de nacimiento: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1970

Ocupación: Actriz

Pareja: Damien Hardy (2002-2008)

Hijos: 1; Donovan Charles Hardy

Nacionalidad : Estadounidense

Nació en Las Vegas, Nevada, el 23 de julio de 1970; sin embargo, durante toda su vida ha radicado en varias ciudades de México y Estados Unidos, asentándose en Los Ángeles para perseguir una carrera en la actuación.

Cuando era aún una adolescente, los padres de Carpenter decidieron trasladarse de Las Vegas al estado fronterizo de Tijuana, México, donde tuvo la oportunidad de aprender español y hablarlo fluidamente. Unos años más tarde, la familia asentó su residencia en San Diego, California, ciudad en la que Charisma pudo acercarse por primera vez a la actuación al inscribirse a la Chula Vista School of Creative and Performing Arts, aunque su debut en televisión no llegaría sino hasta unos años después.

Al terminar sus estudios de preparatoria, Carpenter decidió tomarse un año sabático para viajar por el mundo y explorar nuevas ciudades y culturas. A su regreso, se dedicó a trabajar, llegando a formar parte del equipo oficial de porristas de los San Diego Chargers.

En 1992, después de una serie de desafortunados eventos, la actriz decidió mudarse a Los Ángeles para comenzar de manera formal su carrera en la actuación. Mientras trabajaba como mesera en un restaurante, un importante agente de televisión le ofreció la oportunidad de trabajar como modelo de comerciales, trabajo que posteriormente la abriría las puertas a la actuación.

Su primer papel en una serie de televisión fue en “Baywatch”, en 1994; dos años más tarde, Charisma audicionó para lo que sería el papel más importante de su carrera: Cordelia Chase en la afamada serie juvenil “Buffy, la cazavampiros”.

Al término de tres temporadas, Carpenter recibió la oferta de continuar interpretando el papel de Cordelia Chase en una nueva serie; se trató del spin off “Angel”, mismo que era protagonizado por David Boreanaz. Carpenter colaboró con esta producción durante cuatro años, dejando la serie en la última temporada, aunque regresó para realizar una participación especial en el episodio número 100.

Participación en cine

Año Título Personaje 1995 Josh Kirby… Time Warrior: Chapter 1, Planet of the Dino-Knights Beth Sullivan 1995 Josh Kirby… Time Warrior: Chapter 2, the Human Pets Beth Sullivan 1996 Josh Kirby… Time Warrior: Chapter 6, Last Battle for the Universe Beth Sullivan 2003 What Boys Like Kim 2010 Psychosis Susan Golden 2010 The Expendables Lacy 2012 The Expendables 2 Lacy 2013 Heaven’s Door Julie 2015 Bound Michelle 2016 Girl in Woods Momma

Participación televisión

Año Título Personaje 1994 Baywatch Wendie Sanders 1995 Boy Meets World 1996 Malibu Shores Ashley Green 1997 Buffy the Vampire Slayer Cordelia Chase 1999 Angel Cordelia Chase 1999 Hey Arnold! Simone (voz) 2001 Strange Frequency Jules 2002 Buffy the Vampire Slayer (videojuego) Cordelia Chase 2003 See Jane Date Jane Grant 2003 Miss Match Serena Lockner 2004 The Division Emma Campbell 2004 Like Cats and Dogs Sarah Hayes 2004 LAX Julie Random 2004 Charmed Kyra la vidente 2005 Veronica Mars Kendall Casablancas 2006 Flirting with Danger Laura Clifford 2006 Voodoo Moon Heather 2006 Cheaters’ Club Linda Stern 2006 Relative Chaos Katherine 2007 Back to You Brooke Schimmel Greek Tegan Walker 2008 2008 Big Shots Janelle Johns 2009 CSI: Crime Scene Investigation Mink 2009 Legend of the Seeker Triana 2009 Greek Tegan Walker 2009 House of Bones Heather Burton 2011 Crash Site: A Family in Danger Rita Saunders 2011 Greek Tegan Walker 2011 Deadly Sibling Rivalry Janna / Callie 2011 Burn Notice Nicki Skyler 2011 A Trusted Man Sonia Paston 2011 Supernatural Maggie Stark 2012 Haunted High Persia la bibliotecaria 2012 The Lying Game Ann Rebecca Sewell 2013 Surviving Evil Ella misma- presentadora 2013 Blue Bloods Maryanne 2014 Sons of Anarchy Carol 2015 A Horse Tale Samantha Harrison 2015 Scream Queens Señora Herfmann 2016 Chicago P.D. Brianna Logan 2016 Lucifer Jamie Lee Adrienne 2017 Mentes Criminales: Sin Fronteras Miss Gates

Reconocimientos y nominaciones a Premios

Año: 2000; Nominada a los premios de la Academia de películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos en la categoría “Mejor actriz de reparto” por su actuación en la serie “Angel”

Año: 2001; Nominada a los premios de la Academia de películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos en la categoría “Mejor actriz de televisión” por su actuación en la serie “Angel”

Año: 2003; Nominada a los premios de la Academia de películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos en la categoría “Mejor actriz de televisión” por su actuación en la serie “Angel”

Año: 2004; Nominada a los premios de la Academia de películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos en la categoría “Mejor actriz de televisión” por su actuación en la serie “Angel”

Vida privada de Charisma Carpenter

Uno de los episodios más memorables de la vida de Carpenter fue su encuentro con el asesino serial Henry Hubbard Jr. mientras se encontraba en una playa de San Diego, en 1991. Durante un día de paseo, la actriz y dos de sus amigos fueron aproximados por Hubbard, quien intentó secuestrar a estos dos últimos a punta de pistola, ocasionado un forcejeo que resultó en varios disparos que hirieron a lo dos jóvenes y que ocasionaron que el asesino serial huyera de la escena.

Fue Carpenter quien, después de los hechos, descubrió una pieza clave que Hubbard había dejado atrás. Gracias a este hallazgo, la policía pudo determinar la identidad del hombre y condenarlo a 56 años de prisión por varios cargos de violación y robo.

Con respecto a su vida sentimental, la actriz estuvo casada durante seis años con Damien Hardy; de esta unión nació su único hijo, Donovan Charles Hardy, en 2003.