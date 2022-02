No se conoce quien filtró el video, pero se informó que las imágenes fueron capturadas un día antes de que fuera puesto en manos de las autoridades. Hasta el momento, las imágenes no han sido confirmadas ni desmentidas por parte de algún conocido o familiar, por lo que podría tratarse del famoso narcotraficante.

En las imágenes, se le observa pasando el rato mientras un conjunto musical. El video dura menos de un minuto, pero se alcanza a observar al narcotraficante en el lugar. Varios internautas, han comentado que no creen que el Chapo se dejara fotografiar un día antes de su aprehensión y algunos, mencionaron que quizá sería un doble .

“Supuesto video de ‘El Chapo’ Guzmán antes de ser capturado “, anuncia la descripción del video que se compartió a través de la cuenta de Narco Noticias en Instagram. El video, sigue generando visitas en las redes sociales donde los internautas están comentando que no creen que sea el narcotraficante y otras personas, mencionaron que parecía más como ‘un posible doble’. Archivado como: Chapo Guzmán nuevas imágenes

En las nuevas imágenes que se filtraron sobre Joaquín Guzmán Loera, se observa en primer plano como la cámara enfoca el grupo musical que se encuentra tocando. Todo parece indicar, que se trata de una fiesta privada y no se observan los invitados que podrían haber estado en dicho festejo; por varios segundos, la cámara solo enfoca el plano general detrás del escenario.

¿Un doble?

En los comentarios, diversos internautas señalaron que el hombre que sale en las imágenes no es el narcotraficante mexicano sino que podría ser un doble que estaba en el lugar. Otras personas, señalan que el capo no tiene ‘esa mirada’ por lo que es imposible que sea parte del material que salió a la luz. Las imágenes que se dieron a conocer, podrían coincidir con las últimas fotos de Guzmán Loera.

“Eso es un doble”, “¡Así se empiezan los chismes!”, “Esa no es la mirada del Chapo”, “Ese no es el Chapo”, señalaron los internautas a través de redes sociales donde se compartió el famoso video. Los usuarios, señalaron que no creen posible que el famoso narco se deje retratar por las cámaras de los teléfonos y mucho menos, que el material saliera a la luz.