El Chaparro Chuacheneger y el trabajo

Aunque ya era bastante conocido, el mexicano salto a la fama aún más en el 2018 cuando subió a las redes sociales un video en el que explicaba las razones por las que no estaba trabajando. Los medios de comunicación contribuyeron en gran manera a viralizar el video al dar a conocer la noticia de la rara “enfermedad” del Chaparro Chuacheneguer.

“Van tres días que no voy a trabajar. No voy a trabajar y me dijeron: ‘Estás embrujado chaparro. Alguien te está embrujando para que no trabajes, y yo siento aquí en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando para no ir a trabajar yo, porque tampoco tengo ganas de ir mañana, ni el viernes, ni el sábado’”, dijo Alejandro Rodríguez. Archivado como Alejandro Rodríguez Chaparro Chuacheneguer mujeres