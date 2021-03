En el clip se puede ver al famoso influencer Chaparro chuacheneger , quien está esperando en las afueras del hogar de la pareja, de pronto aparecen Erik y Mayra, ella con una maleta, y el cantante le suplica que no se vaya, el Chaparro envía a su guardaespaldas para detener al Charro. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Anteriormente el Charro se vio envuelto en controversia por llamar pueblos pulgosos a los pueblos latinos. Aunque su mensaje era bueno, quedó eclipsado por ese mal comentario, y aunque ya pidió disculpas, el público no lo perdona, por esos comentarios que ofendieron a los mexicanos.

El charro le suplica a Mayrita

Luego de que la esposa saliera con sus maletas, Erik Roberto le empieza a suplicar: “No te vayas, no hagas esto, ¿Qué estás haciendo?”, ¿Dónde vas a encontrar a alguien mejor que yo?”, a lo que su esposa le respondió: “sí tengo otro, ya hasta vino por mí”, aclarando que se iría con alguien más.

“¿Este es el imbe… con el que te vas a ir?”, dijo el charro al ver a la otra persona, inmediatamente se le quería ir a los golpes, pero el otro hombre dijo: “Yo no me voy a ensuciar las manos contigo, además si te llego a tocar se me va a pegar lo feo”, para al final irse en su lujosa camioneta.