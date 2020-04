Alicia Machado explotó y se hartó contra los venezolanos

La ex Miss Universo se le fue a la yugular a todos aquellos que la insultaron

Hasta a Donald Trump le tocó el desprecio de la actriz

Alóoooo mijas y mijos amigos de LA CHACHA, gracias por estar conmigo en plena cuarentena lave y lave, planche y planche y desinfecte y desinfecte porque qué terror de que nos contagiemos del coronavirus… Es tiempo de hacer un break y sentarnos en el sofá con una tacita de café para echar el chisme porque les tengo uno muy bueno de una de las celebridades que recibe más ataques y con justa razón porque la mijita es tan intensa que cae en todo tipo de provocaciones: mi Alicia Machado, a quien no la bajan de gorda desde que Trump lo dijo y se la pasan insultando de todo a todo.

Pues resulta que ahora la mijita explotó contra los venezolanos, sus compatriotas, porque según ella, no dejan de insultarla, de tomar cualquier video, foto y declaración que hace como pretexto para lloverle a críticas y despedazarla cual carne en cuarentena mijas, porque mi Alicia Machado dice que desde que Trump le dijo gorda o más bien Miss Piggy, no deja de caer sobre ella una nube de desgracia y malos comentarios.

Ahora un video en su cuenta de Instagram en donde misteriosamente se tapa los pechos y su abdomen con un almohadón de la Pantera Rosa (a ver si no le dicen así después), nos enseñó a esta mujer que no es respaldada por su barrio, por su gente, por su pueblo de Venezuela y se le va a la yugular a un diario y después a la gente en general la mijita chula, mi gordita preciosa, quien dijo:

“El día de hoy el periódico El Nacional de Venezuela publicó una nota que sacaron de mis redes sociales de algunas cosas que he comentado. Ese comentario ha traído que yo me dé cuenta de que, desgraciadamente, mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme”, como si los venezolanos no tuviera suficientes problemas para ocupar su tiempo en Alicia Machado…

Ay mijas, les digo que unas se vuelan la barda, de verdad, pero la mijita ex Miss Universo continuó: “después de 25 años de llevar palo por mi propia gente ya estoy harta. Así que de ahora en adelante al que se le ocurra decirme algo en un comentario en mis redes sociales que no están para eso, no solo los voy a bloquear, sino que también les voy a mentar la madre porque ya me tienen harta”, muy amenazante dijo mi mijita.

Y por si fuera poco, mi mijita se puso a enlistar las cosas por las que la insultan: “Ya estoy cansada que cada vez que me quieren insultar, me sacan la granja (cuando estuvo en un Big Brother y la cacharon teniendo relaciones), saben qué si me vuelvo a meter a un reality show me vuelvo a tirar a un compañero, who cares? Que si el tema con Trump, lo voy a seguir odiando al señor hasta el final de mis días, eso es un tema personal mío, aparte es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, otro que si el papá de mi hija es esto o es lo otro…”, que lo único que va a provocar mi mijita es que la sigan insultando…

Y es que vamos a ver el video abajo de todo lo que mi chula dice, en lo que en la siguiente página les pongo el antes y el después de mi mijita que sí le entró duro a los tamales…