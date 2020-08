Raúl De Molina dio unas palabras por el despido de María Celeste Arrarás

El Gordo de Molina manifestó su sentir por la intempestiva decisión de Telemundo

El hijo de la periodista también dedicó unas palabras a la famosa presentadora de televisión

Aló mijos y mijas amigos de la CHACHA, gracias por acompañarme en esta columna de lavadero que hoy desborda chisme por doquier y con temas que no son del agrado de todos pero que es lo que está pasando y me refiero a los despidos que ya comenzaron en Telemundo y es que la pandemia nos está quebrando a todos mijos, ya sea en salud o en economía o en las dos y pues mi Rashel Díaz y mi María Celeste Arrarás son las dos más recientes estrellas que fueron despedidas ante la sorpresa de todos y hasta de Raúl de Molina que no se quedó callado.

Y es que el Gordo de Molina se manifestó como lo han hecho varias estrellas por la salida de María Celeste Arrarás de Telemundo a quien no dejaron despedirse dignamente y me la sacaron de la empresa así como así, siendo que es una de las periodistas hispanas más famosas de todos los tiempos y pues por eso su hijo le mandó un mensaje que aquí les presentaré, pero también les tengo lo dicho por Raúl de Molina.

“A mi mejor amiga, la persona que más quiero, a María Celeste Arrarás, la que me abrió sus brazos cuando yo llegué de Univisión a Telemundo hace más de 23 años atrás, que me incorporé a Primer Impacto y después a el Gordo y la Flaca, a la mejor amiga de mi esposa Millie porque fueron las dos a la misma Universidad, alrededor del mundo, a la India, a Africa, a muchísimos países incluyendo a la bella isla de Puerto Rico, que siempre trata de mantenerla con la mano en alto, María Celeste te quiero mucho y sé que cualquier cosa que te depare la vida superarás, porque siempre has sido una triunfadora, te mando un beso, un abrazo y lo bueno de esto es que ahora nos vamos a ver todo el tiempo y podremos salir a comer más frecuentemente, te quiero María Celeste…”, fue lo que dijo Raúl De Molina a María Celeste Arrarás tras su despido de Telemundo.

AQUÍ PUEDEN VER EL VIDEO COMPLETO

Pero las cosas no terminan ahí mijos, porque también el hijo de María Celeste tuvo unas palabras sobre la situación de su mamá…