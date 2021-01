Gabriel Soto estaría envuelto en una nueva polémica con Irina Baeva y con la mamá de Geraldine Bazán

Según un periodista de espectáculos, la mamá de Geraldine Bazán sería la culpable de la filtración del video íntimo

Además, el actor estaría ‘mintiendo’ a Irina Baeva y ella no se quedaría tranquila

Mijos pues sea por Dios! Sea por mi Jesucristo bendito! Sea por mi padre celestial! La CHACHA está infartada por la bomba que le está explotando a mi Gabriel Soto y todo por su cachondez y calentura de grabar ese video íntimo, y ahora las salpicadas son la mamá de Geraldine Bazán y la mijita de Irina Baeva.

Ya ven que los bonos del mijito este subieron gracias a que se le vio hasta el acta de nacimiento en ese video íntimo, y pues ahora la que anda en el ojo del huracán es la mamá de Geraldine Bazán, la señora Rosalba Ortiz.

Pues resulta que al periodista mexicano Alex Kaffie conocido por problemático y a veces hasta mentiroso, se le ocurrió basarse en una lectura de tarot para asegurar que la mamá de Geraldine Bazán fue la culpable de la filtración del video de su ex yerno Gabriel Soto.

Yo no daba crédito a semejante información y por eso le pedí a mi Adamari López, mi comadrita de Un Nuevo Día que se pusiera las pilas y nos investigara y pues ándale que hoy la chaparrita nos trajo la respuesta y aquí les tengo todo el chisme.

Hay que decir mijos, que la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán le encanta el chisme y opinar de todo, ya ven que los periodistas la buscan y ella responde todo, y ándale que le cuestionaron de ‘Un Nuevo Día’ de si ella era la que se había ‘vengado’ de Gabriel Soto por lo que le hizo a su hija con Irina Baeva y le había filtrado el encuero de video.

Pues hoy mi Adamari López en Un Nuevo Día dijo lo siguiente: “Según el periodista la mamá de Geraldine tendrá que comparecer en la corte de México por lo del video y anoche nuestra producción se comunicó con ella y dijo que ella no tenía nada que ver con el video, que no lo había visto, que no tiene nada que hablar del tema, es grotesco y una vergüenza”, dijo la conductora.

Pero ándale que la mamá de Geraldine Bazán dio un indicio de quién pudo haber sido responsable de que el video íntimo saliera a la luz: “Que Gabriel averigüe si la persona a la que él ha despedido recientemente tiene que ver con esto y ella pidió que no la involucren más en el tema de Gabriel Soto”, aseguró Adamari sobre las palabras de la señora, pero espérense mijos que no es la única bomba que estalló con esto, pues Irina Baeva también anda muy intensa y les cuento por qué…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON EN UN NUEVO DÍA DE GABRIEL SOTO Y LA MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN