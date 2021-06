Yo estoy fascinada viéndola como ha progresado y que ahorita que esté extrañando al Toni o quien sabe, hasta mejor sola, se ve ideal y enfocada en su cuerpo y en los ejercicios que hace, pero fíjense que en una cuenta de fans, llamada ‘Adamary López Torres’, en Instagram, me llamó la atención un video de ella con su hija Alaïa y les tengo aquí las pruebas.

Yo capté que se ve igualita ahorita, y que va que vuela con los entrenamientos para volver a usar un bikini de aquellos en los que la boricua no deja nada a la imaginación y pues si ahora la critican por despechugada y descarada, pues que se agarren porque aún le falta adelgazar pero va muy segura de lo que quiere la ex de Toni Costa.

Antes de ir con el video de mi Adamari López entrenando con mi chiquita Alaïa, pues fíjense que en un video ‘del recuerdo’ me fui de espaldas cuando vi que la boricua sí tenía un cuerpazo de envidia mijos, porque encontré uno con un bikini negro, escena de una novela y ella preciosa y empoderada…

Pues en la video mijos que les tengo, resulta que la descripción decía eso: “COMPAÑERA DE EJERCICIO #Alaïa y yo decidimos salir y motivarnos a hacer ejercicio y creo que encontré la entrenadora ideal. Definitivamente me motiva al 100%, los invito a tratar esta fórmula con sus hijos”.

“Hola, yo soy Adamari López y yo soy Alaïa del canal Alaïa y hoy vamos a hacer un entrenamiento Alaïa y yo y ustedes saben que estoy tratando de llevar una vida más saludable y Alaïa es una de mis motivaciones más grandes porque ella siempre quiere hacer más ejercicio, más actividades, estamos en fin de semana y me dice : ‘Mami vamos a entrenar o me puedes llevar a entrenar?’ y entonces decidimos que hoy vamos a salir a correr…”, comienza saludando la boricua con su hija.

Lo que me tranquilizó del video mijos es que mi nenita de Alaïa ya se ve más animada, suponiendo que el video es reciente, que yo creo que sí porque están solas y mi Adamari López ya se ve delgada, y la niá saluda y se expresa como estábamos muy acostumbrados a verla tan bella como es.

“Vamos a salir a correr a la calle para mantenernos en esta actividad física, Alaïa me va a acompañar y así podemos hacer este ritmo de vida saludable, nos motivamos las dos y yo le enseño lo importante que es este tipo de ejercicios para mantenernos fuertes, activos…”, dijo Adamari López mientras su hija la escucha atentamente y mi Alaïa dice que primero quiere correr.

Yo la vi sí más delgada, pero con algo muy extraño en su cintura mijos, ¿será que traía faja para disimular los gorditos o yo ya estoy loca? Ustedes opinen con confianza, porque esas blusas de ejercicio son engañosas y los leggins también, aunque de sus caderas y piernas sí se ve más estilizada, pero el vientre me llamó la atención.

“Sigo corriendo pero Alaïa me sirve de entrenadora y me está dando unos tips para que sepa como se corre”, dice Adamari López ya toda cansada mientras su hija explica que debe abrir sus brazos para dar más movimiento y después estirar las piernas para ir más rápido, si la chiquita fue muy bien entrenada por su papá Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA CORRIENDO

Y pues en las imágenes se puede ver que sí corrieron mucho las dos mijitas, aunque Alaïa intacta e inmaculada casi dio miles de vueltas, mientras mi chiquita Adamari López admitía que no tenía la mejor condición: “Tengo una gran compañera que me acompaña, Alaïa está corriendo conmigo, tiene más fuerzas y más condición que yo”, dijo cansada.

A esta niña la sueltan en un programa y se come a todos vivos del carisma que tiene y la belleza de mi chiquita, por eso yo bendecida y muy feliz de verla más animada y contenta y sin extrañar tanto al Toni Costa aunque con él siempre se va a jugar y todos nos damos cuenta.

Mijas yo casi suelto la carcajada cuando veo que mi Alaïa le dice a Adamari López: “Tienes que entrenar más”, porque su mamá está toda cansada y ella como si no hubiera pasado nada, “Como yo empecé antes de que tú entrenaras, entonces yo sé cómo correr y hacer todo y tú tienes que entrenar más para hacer lo que yo hago y si quieres entrenar más, entrena conmigo”, qué tal mi Alaïa empoderada poniendo en su lugar a la mamá.

La gente le recuerda a Adamari López su ex pareja

Las reacciones de la gente no se hacen esperar mijos y pues es obvio que mi Toni Costa está presente en el corazón de las seguidoras y quieren que se reconcilie por eso los mensajes en el video se leyeron así: “Igualita a su papá y con el aprendió todo esto, el pasaba mayor tiempo con ella y era muy feliz”, “Igualita a su Papá quien la entrenó en muchas cosas !!”.

“Su papi la entrenó muy bien, cuídense mucho y disfruten”, “Dios la bendiga me encanta Alaïa con su inocencia”, “Los legguins de Alaia”, “Que bellas que más motivo que ese me anoto las acompaño”, “Dios te de las fuerzas y no te rindas”, “Adamaris sigue con esa fuerza de voluntad, nunca te rindas. Buen trabajo! Demuestra qué tú puedes!”, todos en apoyo. AQUÍ EL SEXY VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ EN BIKINI