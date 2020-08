Angélica Rivera reapareció en la cuenta de Instagram de una de sus hijas quien la felicitó por su cumpleaños

La actriz mexicana fue criticada porque aparentemente se hizo unos ‘arreglitos’ en la cara

La protagonista de ‘La Dueña’ sigue sin ser perdonada por su papel de exprimera dama de México

Aló mijos, bienvenidos al espacio más venenoso del espectáculo, al lavadero más sabroso donde desmenuzamos a las celebridades sin piedad y es comandado por mí, su comadrita LA CHACHA y es una bendición que estén acompañándome con un pan y su cafecito para comenzar con el chisme de hoy y fíjense que esta semana apareció de nueva cuenta mi Angélica Rivera, exprimera dama de México y quien es detestada y odiada desde su matrimonio ‘falso’ con Enrique Peña Nieto y ándale que ahora descubren algo en su rostro que desató las sospechas.

Hoy vamos a analizar cuadro por cuadro la fotografía del antes de Angélica Rivera y el ahora que sin duda nos sorprende porque para mí que sí se metió tijera en el rostro mijas y les voy a demostrar por qué digo esto. ¿Se acuerdan de cuando ‘La Gaviota’ protagonizó La Dueña? Pues en la foto de abajo pueden verla muy jovencita, con una piel muy tersa, su cabellera muy peinada, sus cejas delineadas y su rostro que es lo que nos ocupa hoy, pues redondo, con pómulos pronunciados, su mentón redondo y muy bonita, porque la mijita siempre ha sido bella.

Pues hace unos días, Angélica Rivera celebró 51 años, así como mi JLo, y estas dos mujercitas pues ya saben que tienen estilos de vida diferentes, mientras una con cuerpazo y fama y millones por doquier, la mexicana pues con salud mijas, porque cuerpazo nunca ha tenido, belleza claro que sí y pues les voy a decir qué pasó con su rostro para que ustedes juzguen, porque reapareció en una felicitación con fotos que le hizo una de sus hijas, las Castro.

En unas historias de Instagram, Regina Castro, una de las hijas no tan conocidas de Angélica Rivera, pues mandó una serie de fotografías en donde podemos verla abrazando a su mamá en un balcón frente a una costa y de perfil mi Gaviota pues luce muy desnalgada mijas, que nunca fue muy curvilínea, pero sí ya requiere una levantada de trasero y mientras a sus 51 años de la cara en ese ángulo luce igual y muy bien, pero ándale que les tengo otras donde ya se puede ver bien su rostro y no podemos negar lo inevitable, que en efecto se hizo unos arreglitos. Pasen a la siguiente página para que vean a lo que me refiero…