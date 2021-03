Chiquibaby recibió un emotivo anuncio en Hoy Día a manos de sus compañeras y Adamari López

Las especulaciones del embarazo de Adamari López se cayeron con el anuncio del embarazo de Chiquibaby

El anuncio de Hoy Día ¿es para hacerle la competencia a Francisca Lachapel, también embarazada?

La Chacha está aquí mijos y hoy toda embolada con un anuncio de ‘Hoy Día’: el embarazo de Chiquibaby… Me agarró desprevenida porque la que pensé que andaba preñada era mi Adamari López y ándale que no, que resultó ser la Stephanie y ahora le hará competencia a la Francisca Lachapel porque ya se le nota el embarazo.

Desde hace semanas traemos de que mi Adamari López haría un anuncio y luego nos salió con la portada de la revista ¡Hola! en la que salió con Toni Costa y Alaïa, después que regresaría a las novelas y yo estaba esperando que dijera que su pequeña tendría un hermanito y nada… Me quedé como estúpida esperando…

Ahora inesperadamente, me sacó de mis casillas que de la nada salieran con que Chiquibaby está en pleno embarazo y ya hasta la pancita se le nota… ¿Fue artimaña de ‘Hoy Día’ para tener a su embarazada como Despierta América tiene a la Francisca Lachapel? Pues así parece.

Resulta que me utilizaron a mi Adamari López para darle un sobre donde venía una carta dedicada a la futura mamá y pues las cuatro conductoras de Hoy Día muy atentas estaban escuchando a la voz de la boricua, grabada en un audio distorsionado como de bebé, que decía lo siguiente:

“Hola, sé que por mucho tiempo me anhelaste y me soñaste… Yo también tengo muchas ganas de llegar, aunque aquí adentro no se está nada mal, ahora no sé dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el tuyo, pero sé que me amas y que quieres lo mejor para mí, dentro de tu barriguita se vive muy bien, apenas hay ruidos que molestan, escucho tu voz a menudo, me encanta cuando me hablas y cuando caminas y te mueves, porque así me meces y me cunas…”, se escucha diciendo a la ‘misteriosa’ voz del bebé.

Yo en medio de la ridiculez esperando que las cosas terminaran porque Adamari López no paraba de llorar y yo con el alma en un hilo esperando que saliera Toni Costa, pero luego siguió la vocecita diciendo: “No te espantes cuando sientas unas ganas inmensas de comerte algo que te parece raro, son mis antojitos y te confieso me gusta el helado. He oído que ahí afuera hay muchas cosas que me harás descubrir poco a poco y me llevarás de tu mano…”, dijo el ‘bebé’.

Luego para terminar cuando ya todas las conductoras estaban bañadas en lágrimas, se escuchó: “Espero que me enseñes todo lo que aprendiste de mi abuela, ella seguro que sentía lo mismo cuando esperaba tu llegada. Te cuento que después de mucha búsqueda, decidí que tú serías la mejor mamá para mí, y no me equivoqué, todo parece indicar que voy a ser el bebé más feliz del mundo, gracias por aceptar ser mi mamá… Mi Chiquimom”, y ahí todas vueltas locas de felicidad mijos… Pero las cosas no acabaron ahí porque hasta Rashel Díaz estuvo implicada, sigan leyendo y les cuento….

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ANUNCIO DEL EMBARAZO DE CHIQUIBABY EN HOY DÍA ¿COMPETENCIA A FRANCISCA LACHAPEL?