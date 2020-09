Los fans de Un Nuevo Día lanzaron un ultimátum a los productores del programa

Adamari López no para de ser atacada por la ropa que utiliza en el matutino

Ahora a la Chiquibaby la llamaron ‘payaso’ por la falda que se puso

Ay mijos amigos de LA CHACHA, estoy feliz de que me lean de nuevo en este espacio de desfogue y el break de nuestras labores domésticas para hablar del chisme de hoy y es que yo ya no tengo cómo defender a mi Adamari López y hasta a la Chiquibaby en Un Nuevo Día porque son la burla de todos.

Y cómo rayos no mijos, porque de verdad me las viste su peor enemigo y ni cómo poder hacer algo por ellas porque si no les ponen disfraces, me les suben la edad como le pasó a mi chiquita chaparrita cuerpo de uva.

¡Otra vez! Otra vez me las arrastraron en el Instagram de Un Nuevo Día por lo que les pusieron y aunque mi Adamari López se esforzó en bajar de peso, pues es que de poco le sirve con esos atuendos.

Ahora subieron una fotografía donde la pareja de Toni Costa me le pusieron unos años de más con esa ropa.

En la imagen aparece Adamari López con su cabello agarrado que no le queda para nada porque le hace ver su cara más redonda de lo que es.

Y aunque haya bajado de peso, mi chiquita preciosa me la abusan con sus blusas holgadas y en esta ocasión ese color militar no le favoreció tanto.

Pero lo peor vino con el pantalón arrugado mijas, cómo se atrevieron a darle esa elección y luego blanco que se le transparentaba, los zapatos básicos se los paso pero ese horror de conjunto no.

La gente ¿qué creen mijos? Pues directa a la yugular a mi Adamari López: “Y la pérdida de peso? No veo avance!!! Qué pasará?”, “Como siempre mal vestida”, “Siempre la ropa le queda o muy floja o muy grande y muy largo el pantalón”, “Nunca acierta ropa”.

Y el ultimátum que lanzaron los fanáticos apenas venían mijos, dejen que vean a la pobre de la Chiquibaby, pasen a la siguiente página.