Yo ya ni sé que platillo realizar de comer mijas, porque me vuelvo loca tratando de satisfacer a mi familia y cuando me pasa eso, me acuerdo que mi chiquita Biby Gaytán tiene varias ideas junto con su suegra Mary en su canal de YouTube y mi sorpresa al entrar a su más reciente video pues fue mucha.

“Lo que me ha pasado no tiene nombre, voy a presumir que me he caído, estoy ahora mismo en silla de ruedas, que me han inventado una cosa pa poner la pata rota y aquí tengo una fractura que me la hice cayéndome en mi cuarto por coger el teléfono, se me trabó la andadera, me caigo y me he dado un santo madrazo…”, dijo la señora Mary mijas con mucha gracia.

Además dijo que no la pueden operar por el riesgo de su edad: “Cayendo y levantando fue mi vida y fue cada caída dolorosa, pero me levantaba por mí para seguir mi senda tormentosa, yo sé que muchos de ustedes se han caído, levántense que en la vida hay que levantarse… no me vayas a cortar esto del video…”, advirtió a Biby su suegra.

La señora se nos puso muy nostálgica y como española que es y lleva la sangre sevillana por dentro, pues nos recetó muy en su papel de poeta ese mensaje que le llegó a mi Biby Gaytán porque resulta que hasta me la hizo llorar aunque luego la amenazó para que no quitara esa parte emotiva del video.

Ya la dejó en ridículo diciendo que no sabía cocinar, ya le confesó que no la quería y en otro video, la suegra de Biby Gaytán vuelve a arremeter contra ella y su estilo de vida. El problema acá con mi chiquita Biby Gaytán es que como la están grabando para su canal de YouTube, pues no le queda de otra más que sonreír y agarrar las cosas con mucho humor o al menos así lo aparenta.

Fotografía de la actriz y cantante con su mamá

Pero lo mejor vino cuando la suegra de Biby Gaytán me la comenzó a criticar, usando de pretexto que la receta engorda: “Hay unos picatostes que un día les voy a enseñar que se mojan en leche, después se fríen y al último se bañan en chocolate y parecen churros, riquísimos y engordan pero no importa”, dice doña Mary mientras Biby Gaytán se ríe sin imaginar el comentario que se le venía de su suegra: “Hija lo que tú comes, yo no lo comería por nada del mundo porque de todos modos me voy a morir, me como lo que me gusta…”, como ven a la señora.

Hay que tener bastante aguante para ser la nuera de la mamá de Eduardo Capetillo sin duda. Aunque para mí sigue siendo más aparatoso cuando la doñita le confesó a mi Biby Gaytán que no la quería: “Y te voy a decir una cosa, al principio no te quería heeee”, dijo la suegra de Biby Gaytán mientras cocinaban en otra ocasión y ella muy inteligente y con mucha educación y clase le contestó: “Ah bueno, pero lo que no importa es el principio, lo que importa es el final…”, tómala con esa respuesta digna de una mujerona. Aplausos para ella. AQUÍ PUEDES VER LOS VIDEOS DONDE LA SUEGRA DE BIBY GAYTÁN LA DEJA EN ‘MAL’