Danna García vuelve a ser noticia por un tremendo susto que pasó y no precisamente por el coronavirus

La actriz colombiana está viviendo un infierno de año como muchas personas y ahora grabó algo impactante

Danna García se había reunido con su esposo y su hijo en Miami, pero regresó a México para vivir algo aterrador

Alóoo mijas y mijos amigos de LA CHACHA bienvenidos una vez más a este espacio de chismerío y lavadero rico de las celebridades y ahora les voy a preparar un licuado que funcione como un calmante porque ya fue mucho con Danna García, y no es que uno quiera hacerla víctima, pero es que ya esta mujer está viviendo un infierno este 2020 y debe ponerse a reflexionar de lo que está tratando de decirle la vida porque ya se ensañó con ella y luego tomando decisiones estúpidas, pues más, porque no obstante con todo el drama del coronavirus, ahora se nos regresó a México y ándale que le tocó el sismo.

Ya fue por demás eso de Danna García y leo que mucha gente quiere criticar que porque estamos hablando de ella, pues porque le está pasando todo mijos, nimodo que uno le haya provocado coronavirus mil veces, que le haya causado el escándalo con los vecinos que la discriminaron por estar contagiada, que uno le haya ido a explotar la tubería en su departamento y que encima le haya puesto el pie para caerse junto a su bebé hace días, y ahora que se regresa a México cuando ya andaba en Miami y le haya tocado el sismo.

Si una lo cuenta es porque es noticia y nos preocupa lo que le pasa a esta pobre mujer, que cómo ha sufrido este 2020 mijas, como mucha gente, pero el ser figura pública pues lo hace más aparatoso, dado que Danna García con coronavirus y lo que vivió en estos 70 días de contagio nos impactó a todos, incluso ella no podía entender cómo le sucedía semejante cosa, aunque sabemos que no se recuperaba porque traía su sistema inmune muy comprometido porque antes del COVID-19 le había dado dengue.

Pues ahora resulta que cuando ya estaba con su esposo y su hijo en Miami, a mi Danna García se le ocurre regresar a México, no sabemos por qué, aunque me imagino que por cosas a su departamento o incluso por trabajo, aunque ya ven que dijo que se iba a retirar por un tiempo de la actuación, pero a ciencia cierta no lo sabemos, porque aún estaba batallando con ciertos síntomas del coronavirus, pues el caso es que estuvo en México y se le ocurrió volver para que le tocara el sismo.

Sismo de 7.4 grados en la escala de Richter que el martes impactó a México y ha dejado varios muertos, aunque para la intensidad no pasó a mayores, aunque sí se sintió en muchas partes del país, pero resulta que esta mijita Danna García estaba en su departamento cuando pasó y grabó unas imágenes de que media hora después del terremoto, las cosas de su casa seguían moviéndose y en un video que compartió en su Instagram nos dejó atónitos…

PUEDEN VER EL VIDEO DANDO CLICK AQUÍ