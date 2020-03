El coronavirus no distingue raza, color, complexión, estatus económico y esto se puede ver en lo que viven los artistas

Mientras JLo, Thalía, Ricky Martin se refugian en sus lujosas mansiones presumiendo lo que hacen, otros artistas están sufriendo

Y es que Danna García, Enrique iglesias y Miguel Bosé la están pasando mal gracias a la pandemia de coronavirus

Alóoo mijos y mijas dueños de sus cuerpos y sus vidas y su fortaleza, recuerden eso para combatir al coronavirus, no nos vamos a dejar contagiar tan fácilmente y a orar por todos los enfermos y la situación económica del mundo, soy su amiga LA CHACHA y hoy continuaremos hablando de este tema que nos afecta a todos por igual y nos hace vulnerables, pero sin duda nos ha venido a dejar claro que no importa situación económica, no importa color de piel, no importa nacionalidad, ni condición física, porque todos estamos expuestos y nos está atacando sin piedad, tal es el caso de tres celebridades que están pasando días difíciles y me refiero a Danna García, Enrique Iglesias y Miguel Bosé.

Y es que mijas y mijos, fíjense que mi chiquita preciosa la colombiana Danna García la está pasando mal desde la semana pasada porque se le ocurrió viajar a España y a su regreso junto a su esposo pues comenzó a presentar todos los síntomas del coronavirus: tos seca, dolor en el pecho, fiebre y cansancio, por lo que rápidamente se puso en aislamiento en un departamento y todo parecía ir tranquilo, hasta que en el quinto día, mi Danna García no pudo más.

Después de decir que estaba con síntomas (todos) pero leves, mi Danna García comenzó a batallar mucho para respirar y súbitamente compartió una historia en Instagram donde lo único que se ve es una ambulancia y a ella siendo trasladada con un tapabocas al hospital mijas, lo que naturalmente provocó una histeria entre los fanáticos de la actriz, vean el video abajo…

Y es que en el video, mi Danna García se ve muy decaída por el coronavirus y probablemente tenga que ver con su condición en los pulmones mijas, porque lo que indica la gente es que de repente te falta el aire y es porque el virus actúa y comienzan a hincharse y hacerse grandes los pulmones por lo que corres el riesgo de colapsarte y es algo que definitivamente le pudo suceder a mi Danna García de quien por cierto ya supimos y explicó ella qué sucedió…

“¿Cómo están ustedes? Es momento de estar en calma y positivos. mis pulmones inflamados pero mi cuerpo ha luchado bien. Orar y mucho corazón en este momento tan importante de transformación y conciencia espiritual”, pero también explicó los síntomas y como fueron evolucionando: “Cada persona diferente proceso. Mi primer síntoma trabajo para respirar. Fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor cabeza. Dolor costillas. Y va cambiando. Mucho Sueño. Falta olfato y gusto , etc …”, así que mi Danna García sigue librando una batalla contra el coronavirus, pero al que lo agarro desprevenido fue a Enrique Iglesias…