La Chacha llegó mijos y mijas, con toda la fuerza de la Navidad y del chisme por supuesta, así que acompáñenme con este tecito y pan dulce para ponernos a dar un break de la barrida y la lavadora, para mojar los trapitos sucios de Biby Gaytán, sus hijas, entre ellas la Alejandra Capetillo y su misteriosa enfermedad.

Pues en un video de Instagram en la cuenta de ‘Univisión Famosos’, se dio cuenta de lo que le pasó en una noche muy dramática y angustiosa para mi chiquita Biby Gaytán que hasta al hospital tuvo que ir a parar para llevar a su hija Alejandra Capetillo.

En un video juntas, las hijas de Biby Gaytán contaron el intenso dolor que le dio a Alejandra Capetillo en su cama en una noche de terror vil:

“Es la historia de cómo Ale acabó en urgencias en la madrugada… Era un día como cualquier otro y en la noche empecé a sentir un dolor súper, súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible de que no podía moverme”, comenzó diciendo la joven de 21 años.

Todo sucedió el pasado 20 de diciembre y ándale que la mijita no esperaba que tendría que hablarle a su mamá para que la ayudara por lo que estaba sucediendo:

“De la nada me empiezan los dolores otra vez, pero aquí era al grado de que ya empecé a llorar,,,”, dijo Alejandra, mientras Ana Paula contó: “Para todo esto, el doctor le mandó a hacer la prueba del COVID, aparte de los antibióticos dijo que no se podía descartar COVID y le tuvieron que hacer la prueba PCR”.

Y ahí es cuando entra mi mijita Biby Gaytán al rescate de su hija: “Mi mamá pasa a las 2 de la mañana por mí y me voy a dormir con ella, yo me dormí en mi cama y ella en la de Ana Paula… pésima noche, pésima, mi mamá me tuvo que poner unas toallas frías en la panza, lo tenía muy inflamado y entonces por fin me logro dormir y al día siguiente me levanto super bien y a partir de ahí he estado bien”, comentó Alejandra Capetillo.

Pero lo más raro es el diagnóstico de la enfermedad mijos… Sigan leyendo el chisme.

