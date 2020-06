Tras el amargo trago que vive Aislinn Derbez porque Mauricio Ochmann le pidió el divorcio, se destapa una infidelidad

La familia de Eugenio Derbez no sale de una para entrar a otra y es que otro miembro de la dinastía están en escándalo

Por medio de un video, se reveló la infidelidad de una mujer y quedó exhibida

Mijossss buen día y bienvenidos sean al rincón de su comadrita LA CHACHA, mi único rincón es la cocina o el cuarto de lavado así que amontónense para que quepamos todos y se enteren del mega chisme que les tengo hoy, porque estoy muy mortificada por la familia Derbez, estos mijitos no tienen paz ni tranquilidad y están dando notas para aventar y digerir, porque tras filtrarse el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ahora Alessandra Rosaldo reveló algo fuerte de su matrimonio con Eugenio Derbez y peor aún! Vadhir Derbez nos exhibió una infidelidad de su novia sin piedad.

Ya no sé ni qué pensar de mis mijitos la familia Derbez, porque entre más bellos, más unidos, más sencillos, más felices se ven, luego una se entera de cada cosa que tira las ilusiones y nos devasta bastante como lo de mi Aislinn Derbez que perdió a Mauricio por diferencias irreconciliables, y pues ya ven que a José Eduardo le decían que tenía una relación con un hombre y hasta de Fernando Colunga se dijo el idilio, pero no era cierto, pues el único que no había dado de qué hablar era Vadhir Derbez y pum! Ayer nos sacó las babas de lo que dijo de la novia.

Ahora ex novia mijas porque si los mijitos acabaron hace unos días y esta muchachita me le hizo la canallada a Vadhir, yo estoy totalmente de acuerdo en que sea expuesta porque no se vale que si están saliendo por 9 meses y apareciendo juntos en diversos eventos aunque no hayan hecho oficial el noviazgo, pues si ya no quieres algo con alguien pues te fajas los pantalones, seas hombre o mujer y le dices de frente a la persona.

Pues aquí vamos a quemar también a esta muchachita que se cree influencer, ya como todos, y es muy activa en Tik Tok, se llama Diana Larume y es mexicana y está guapilla, pero eso no le quita lo feita de modos mijas, porque con mi Vadhir no! Así no se hacen las cosas, porque yo creo que de toda la familia de Eugenio Derbez, mi chiquito Vadhir Derbez es el más noble y tiernecito de todos.

Resulta que Vadhir Derbez y su novia Diana Larume estuvieron juntos durante 9 meses, saliendo como novios y todo muy feliz y ándale que me la descubre en un viajecito con un tipejo y ella cínicamente en su cuenta de Instagram, poniendo una foto sexy con una descripción que pareciera le dedicó a otro y no a mi Vadhir: “Juré nunca tener adicciones y te encontré”, fíjense nomás el cinismo mijos, ustedes ni se les ocurra hacer eso por piedad.

Pues que mi Vadhir Derbez se arma de valor y no van a creer que la quemó en una transmisión en vivo, me la exhibió sin piedad y les cuento todos los detalles de lo que dijo… Pásenle a la siguiente página…