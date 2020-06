Mauricio Ochmann ya no se detuvo y pidió el divorcio de Aislinn Derbez ante la sorpresa de todos

Aislinn Derbez parece que ‘descargó su furia’ en su papá Eugenio Derbez

Un comentario de la guapa actriz contra el comediante, desató la polémica por lo grosera y falta de respeto

Alóoo mijos amigos de la CHACHA, pues aquí ya aventé las escobas, los trapeadores, la ropa sucia, los trastes y todo lo que tengo que hacer porque me niego a creer lo que pasó y no doy crédito a la polémica que estalló desde ayer con Mauricio Ochmann, mi Aislinn Derbez por su divorcio y encima por Eugenio Derbez, que me tiene devastada y sin ganas de nada, más que de tirarme al sofá a llorar, a lamentarme y a hacer berrinche.

Pues ayer mi día iba precioso mijas, como pocos y tranquila y empoderada cuando de pronto veo el Instagram de People en español de que Mauricio Ochmann lo hizo oficial y se quiere divorciar de Aislinn Derbez metiendo los papeles en una corte… Pues se me vino el mundo encima porque entonces el amor que se profesaban estaba más muerto que la carrera de Sergio Goyri mijas… Y eso me alarma mijos, porque entonces ya de plano no hay esperanza de que las parejas luchen y hagan lo imposible por no perder su relación, ahora todos se rinden fácilmente y dejan a los hijos en una situación triste…

Porque aquí a la que le irá peor es a mi chiquita Kai, apenas cumplió 2 años y ya con padres a punto del divorcio, pobrecita… Me parte el corazón, pero más me parte el corazón que mi Aislinn Derbez se nos vaya a descontrolar del dolor, del coraje, de la impotencia o de la decisión que pareciera que tomó Mauricio Ochmann porque él fue quien metió los papeles del divorcio, así que se me hace que todo viene de él y eso provocó un estallido de emociones para la hija de Eugenio Derbez, quien salió más embarrado que la manteca para los tamales en este pleito o separación.

Pues aunque Aislinn Derbez no ha dado señal o reacción alguna de la separación o divorcio oficial de Mauricio Ochmann aún cuando ya hasta les filtraron los papeles de solicitud en la corte, pues parece que sí le está afectando su cabecita porque se nos deschongó siendo grosera con su papá Eugenio Derbez y a la gente le molestó lo que escribió y la consideró una falta de respeto y más si consideramos que la mijita se supone estaba trabajando en su centro, en sus chacras, en su paz mental y física con ese podcast que lanzó de ‘La Magia del Caos’ en donde da consejos de reflexión, que capaz ni está poniendo en práctica.

No van a dar crédito a lo que hizo Eugenio Derbez que provocó la contestación amarga y sin pensar de mi Aislinn Derbez mijas… sigan leyendo para mostrarles las pruebas…