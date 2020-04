Agentes policiales de una ciudad en el suroeste de la Florida arrestaron a un hombre presuntamente hispano, quien habría robado de un automóvil una cartera con documentos personales y tarjetas de crédito, las que habría usado para hacer compras, en plena emergencia por el coronavirus.

Christian Alexis Victoria, de 21 años, luego de supuestamente sustraer de un vehículo la cartera en cuestión, realizó compras múltiples en varias tiendas de la ciudad de Naples, en el condado de Collier; también habría empeñado algunos de los bienes robados.

Una notificación del banco de la víctima del robo, le alertó sobre cargos financieros en sus tarjetas de crédito y tras una investigación policial se logró identificar al sospechoso, en un video de seguridad de un supermercado Walmart, donde había comprado.

A 21-yr-old Golden Gate is charged with using credit cards stolen from vehicles to make purchases around North Naples. https://t.co/TdkWyeORgT pic.twitter.com/YmlxOLi03t

